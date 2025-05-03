«Кальяри» хочет выкупить нападающего «Аталанты»

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вчера, 15:09

«Кальяри» хочет сохранить нападающего , которого клуб арендовал у «Аталанты». В контракте игрока прописана опция выкупа за 12 миллионов евро. «Кальяри» просит скидку у «Аталанты», но в крайнем случае готов и на такую сумму. Для самого Пикколи уже готов контракт до лета 2029 года с зарплатой 1,1 миллиона евро за сезон.

В текущей кампании на счету 24-летнего итальянца 33 матча в Серии А (9 голов, 3 ассиста и 5 жёлтых карточек) и 3 игры в Кубке Италии (гол и ассист). Портал Transfermarkt оценивает Пикколи в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» хочет выкупить вратаря «Наполи».