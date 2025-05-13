Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2024/2025

Защитник «Ювентуса» больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации

вчера, 18:34
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю больше не сыграет в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Француз дисквалифицирован на два матча по итогам игры 36-го тура Серии А с «Лацио» (1:1), в которой получил красную карточку на 60-й минуте. Туринской команде осталось провести встречи с «Удинезе» и «Венецией».

Также на одну встречу отстранён полузащитник и капитан римского клуба Маттиа Дзакканьи. Кроме того, игроку придётся заплатить штраф в размере 1 500 евро. «Лацио» в двух оставшихся турах сыграет с «Интером» и «Лечче».

Подписывайся в ВК
Все новости
Игроки «Спартака» нарушили регламент после матча с «Динамо»
12 мая
Станкович может быть наказан за жест во время матча «Динамо» — «Спартак»
12 мая
КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Динамо» Карраскаля
07 мая
КДК РФС отстранил на месяц замначальника «Урала»
07 мая
Аналитик «Спартака» дисквалифицирован на один матч
07 мая
Мурад Мусаев дисквалифицирован на матч РПЛ с ЦСКА
06 мая
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:34
Не смогли сдержать свои эмоции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 