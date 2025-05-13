Защитник «Ювентуса» больше не сыграет в этом сезоне из-за дисквалификации

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вчера, 18:34

Защитник «Ювентуса» больше не сыграет в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Француз дисквалифицирован на два матча по итогам игры 36-го тура Серии А с «Лацио» (1:1), в которой получил красную карточку на 60-й минуте. Туринской команде осталось провести встречи с «Удинезе» и «Венецией».

Также на одну встречу отстранён полузащитник и капитан римского клуба . Кроме того, игроку придётся заплатить штраф в размере 1 500 евро. «Лацио» в двух оставшихся турах сыграет с «Интером» и «Лечче».