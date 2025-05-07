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КДК РФС отстранил на месяц замначальника «Урала»

вчера, 17:24
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на месяц дисквалифицировал заместителя начальника команды екатеринбургского «Урала» Артема Фидлера. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По матчу Первой лиги «Родина» — «Урал» рассмотрели оскорбительное поведение заместителя начальника команды Фидлера с использованием нецензурных слов, он был удалён, и поведение в отношение официальных лиц с использованием ненормативной лексики вице-президента «Урала» Игоря Смольникова. По Смольникову КДК передал дело в комитет по этике. Что касается Фидлера, то у него не прошёл год с предыдущего нарушения, то есть речь идёт о рецидиве. Решение следующее: дисквалифицировать Фидлера Артема Игоревича на один месяц во всех соревнованиях Первой лиги и под эгидой РФС.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 17:27
Интересно а штраф выписали ему?
Гость
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