КДК РФС отстранил на месяц замначальника «Урала»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) на месяц дисквалифицировал заместителя начальника команды екатеринбургского «Урала» . Об этом журналистам сообщил глава комитета .

По матчу Первой лиги «Родина» — «Урал» рассмотрели оскорбительное поведение заместителя начальника команды Фидлера с использованием нецензурных слов, он был удалён, и поведение в отношение официальных лиц с использованием ненормативной лексики вице-президента «Урала» Игоря Смольникова. По Смольникову КДК передал дело в комитет по этике. Что касается Фидлера, то у него не прошёл год с предыдущего нарушения, то есть речь идёт о рецидиве. Решение следующее: дисквалифицировать Фидлера Артема Игоревича на один месяц во всех соревнованиях Первой лиги и под эгидой РФС .