Станкович может быть наказан за жест во время матча «Динамо» — «Спартак»

Наставник «Спартака» Деян Станкович может понести наказание за свой жест во время матча 28-го тура РПЛ против «Динамо».
В одном из эпизодов, выражая несогласие с действиями арбитра, серб изобразил рукой пересчет денежных купюр.
Как отмечает источник, в итоговом протоколе этот жест не отмечен, но нужно дождаться также рапорта делегата.
Согласно статье 95 дисциплинарного регламента, если этот жест сочтут оскорбительным и отметят в протоколе матча, виновному полагается дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей. Также регламент указывает, что если нарушение не повлекло прямое удаление официального лица клуба либо не было отмечено в протоколе матча, то соответствующее лицо может быть наказано штрафом до 500 тысяч рублей, а при рецидиве — дисквалификацией до двух матчей и (или) штрафом. КДК может рассмотреть инцидент и по материалам СМИ.
Ты прав - надо разбираться и наказать Станковича и не только! А почему судьи зачастую не наказываются?
Мне не нужен ВАР и чьи то убеждения, я очень четко видел, в динамике, как грязно играющий Касерас прихватил оппонента за плечо и тот теряя равновесие падает, в штрафной... Все молчат! Вот только за этот эпизод варовцев и Сухого в пердив на пару месяцев....
Глядя на такие безобразия эмоциональные тренеры не все смогут сдержаться.
В этой игре это был единичный случай?
Ты прав - надо разбираться и наказать Станковича и не только! А почему судьи зачастую не наказываются?
Мне не нужен ВАР и чьи то убеждения, я очень четко видел, в динамике, как грязно играющий Касерас прихватил оппонента за плечо и тот теряя равновесие падает, в штрафной... Все молчат! Вот только за этот эпизод варовцев и Сухого в пердив на пару месяцев....
Глядя на такие безобразия эмоциональные тренеры не все смогут сдержаться.
В этой игре это был единичный случай?