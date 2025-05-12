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Станкович может быть наказан за жест во время матча «Динамо» — «Спартак»

вчера, 09:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Деян Станкович может понести наказание за свой жест во время матча 28-го тура РПЛ против «Динамо».

В одном из эпизодов, выражая несогласие с действиями арбитра, серб изобразил рукой пересчет денежных купюр.

Как отмечает источник, в итоговом протоколе этот жест не отмечен, но нужно дождаться также рапорта делегата.

Согласно статье 95 дисциплинарного регламента, если этот жест сочтут оскорбительным и отметят в протоколе матча, виновному полагается дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей. Также регламент указывает, что если нарушение не повлекло прямое удаление официального лица клуба либо не было отмечено в протоколе матча, то соответствующее лицо может быть наказано штрафом до 500 тысяч рублей, а при рецидиве — дисквалификацией до двух матчей и (или) штрафом. КДК может рассмотреть инцидент и по материалам СМИ.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 08:42, ред.
Друг мой!!! Не стоит уповать на телевизор с его "часом суда" и на процессуальные нормы, которые соблюдают по принципу надо, аль не надо.))) Федорищев вон только тявкнул, а кому надо - подхватил и завертелось... И никакого заявления.)))
Кроме того... В столицах в среднем дело тянется до 8-10 месяцев, а то и больше. Да за такое время Станковича уже не будет - на родину уедет, позабыв о Спартаке и прочих мелочах жизни.))
Николай 1
Николай 1
вчера в 19:16
Уважаемому hjlzuf, и не только. Колокольчики в штанах бывают у мужиков, которые не обладают стальными яйцами.
Фольклор староват, не учел, что не все могут понять.
Дык, я и сам не молод вовсе.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:40
Как почему судьи не наказываются? Да потому что над ними тоже есть начальники, которым надо угодить или выполнить их пожелание. Если бы это было не так, то зачем Зениту на протяжении многих лет нужен СВОЙ президент РПЛ?
котлина брат
котлина брат ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 17:17
тю, дык я матыч и мотрел и на поле там никто нечем не тряс, а вы шо мотрели?
MIvan
MIvan
вчера в 16:55
Вот и посмотрим на КДК... или это другое, московское?
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 15:53, ред.
Ну как зачем санкции ради санкций? У нас же водители не перестают гонять, платят штраф и дальше гоняют. Для кого-то это кормовая база.
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:59
"может понести наказание за свой жест во время матча 28-го тура РПЛ против «Динамо»."


В качестве наказания - от болельщиков Спартака, естественно ) -предлагаю, как в припеве песенки Барбарики:

"А мы ему по морде чайником!
А мы ему по морде чайником!
А мы ему по морде чайником!
И научим танцевать!"
))
протон
протон
вчера в 13:32
Поведение Станковича думаю не приемлемое, нужно быть немного по добрее. Доброта спасает нас всегда.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:45
)))))...нууу...кто на, что горазд..а если откровенно, то мы всегда рубились на Западе, так как играем по ночам)))))
альсато
альсато ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:36
Друг мой! Для того, чтобы Отдел по борьбе с экономическими преступлениями начал разбираться, нужно для начала , заявление подать))))...и кстати..если сведения НЕ ПОДТВЕРДЯТСЯ, то " обиженная" сторона может подать иск о защите чести и достоинства, и потребовать компенсацию морального вреда))))..
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:26
Привет Пионерии))
Рад видеть тебя, честно!
Да я посматриваю иногда и "пердив"... У вас вечер, а у мну утро, вот я и "вынужден" смотреть как СКА Хабаровск рубится...)
Даже очень увлекательно.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:23
Да, кстати... Когда в последний раз иностранный тренер добился успеха в нашем чемпионате ? Я уже и не припомню, итальянец по - моему, но было это так давно... А если толку от них нуль целых нуль десятых, да ещё руки распускают и угрожающие гримасы не сходят с их мужественных лиц, спрашивается: доколе ? Или ради дутого престижа их приглашаем... Как же, нами руководит САМ Слишкович, звезда мировой величины, добившийся выдающихся успехов с возглавляемыми им командами. М - да.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:18
Олег, Здравия Желаю!....ну хватит уже ВСЕХ подряд пугать ПЕР-ДИВОМ)))..так то..Первый дивизион (как раз на сегодняшний день) охватывает ВСЮ нашу страну от Востока до Запада..и здесь нравы-похлеще РПЛ)))))
hjlzuf
hjlzuf ответ Николай 1 (раскрыть)
вчера в 12:16
    Gotlib
    Gotlib ответ Urgalz (раскрыть)
    вчера в 12:15
    И почему-то на не родном языке бузит.
    hjlzuf
    hjlzuf ответ котлина брат (раскрыть)
    вчера в 12:12
    Матч смотреть надо было. Там видно где и чем он тряс.
    Николай 1
    Николай 1 ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 11:53
    Тогда бы он штанами потряс.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ котлина брат (раскрыть)
    вчера в 11:36
    А где братуха?)
    Привет ему передавай от мну)
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 11:32, ред.
    Что вы пристали к мужику, может у него просто пальцы вспотели, а может после того как в носу поковырялся, накручивал снаряд, и решил похвастаться произведённым изделием перед арбитром. А вы стразу наказать)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 11:28
    Привет Володя!
    Ты прав - надо разбираться и наказать Станковича и не только! А почему судьи зачастую не наказываются?
    Мне не нужен ВАР и чьи то убеждения, я очень четко видел, в динамике, как грязно играющий Касерас прихватил оппонента за плечо и тот теряя равновесие падает, в штрафной... Все молчат! Вот только за этот эпизод варовцев и Сухого в пердив на пару месяцев....
    Глядя на такие безобразия эмоциональные тренеры не все смогут сдержаться.
    В этой игре это был единичный случай?
    eeydj2mqgf5k
    eeydj2mqgf5k
    вчера в 11:15
    Всякие тренеры были в спартаке, а этот по своей борзости превзошел всех.
    Deemon37
    Deemon37
    вчера в 11:13
    А что в штрафной можно руками играть?
    Vilar
    Vilar
    вчера в 11:10
    Об игре ни слова, Станкович главный герой и чуть-чуть Сухой.
    котлина брат
    котлина брат ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 10:58
    в смысле, ширинкой тряс?
    Urgalz
    Urgalz
    вчера в 10:58
    Истеричку давно пора наказать, ведет себя как гопник.
    котлина брат
    котлина брат ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 10:54
      котлина брат
      котлина брат ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 10:51
        Карл Хайнц Руммениге
        Карл Хайнц Руммениге
        вчера в 10:32, ред.
        Получается до конца сезона Станковича отстранят, если от 2 до 4 игр.
        hjlzuf
        hjlzuf
        вчера в 10:29
        Глупость всё это. Тренер никому в лицо оскорблений не бросал. Никому лично ничего не предъявлял. Этот жест рукой он делал не обращаясь лично к судье, а потряс рукой когда боковой отходил от него. Да и жест этот больше похож на то, как звонят в колокольчик. Причём делая жест, тренер смотрит вниз, а не на судью. Развели бодягу на пустом месте.
        4dqg35mmhn57
        4dqg35mmhn57
        вчера в 10:24
        Слабый тренер, вечно проигрывает ,а проигрывать не умеет
        Гость
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