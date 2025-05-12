Станкович может быть наказан за жест во время матча «Динамо» — «Спартак»

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вчера, 09:08

Наставник «Спартака» может понести наказание за свой жест во время матча 28-го тура РПЛ против «Динамо».

В одном из эпизодов, выражая несогласие с действиями арбитра, серб изобразил рукой пересчет денежных купюр.

Как отмечает источник, в итоговом протоколе этот жест не отмечен, но нужно дождаться также рапорта делегата.