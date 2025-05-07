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КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Динамо» Карраскаля

вчера, 17:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил отменить красную карточку полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля.

Футболиста удалили с поля за удар рукой в лицо хавбека самарских «Крыльев Советов» Сергея Бабкина в игровой ситуации в матче 27-го тура РПЛ. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Колумбиец сможет сыграть в домашнем поединке со «Спартаком» 11 мая.

Рассмотрели удаление футболиста Карраскаля. Футбольный клуб «Динамо» попросил отменить красную карточку. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для экспертизы, на основании которой мы должны были принять решение. Решение: судья ошибочно удалил Карраскаля. На основании этого мы приняли решение отменить красную карточку.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 06:31, ред.
Ничего печального: Караскаль может принести Спартаку немалую пользу. Я бы на месте Гуся не выпускал его на поле. Разве что на последних минутах матча и подальше от своих ворот. Хотя он может и от линии штрафной соперника привести нам гол.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:53
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:12
    Сразу после матча в комментарии я отмечал, что КК для динамовца надуманная и КДК это подтвердил. Для болельщика Спартака это печально, но истина дороже.
    Futurista
    Futurista ответ баск (раскрыть)
    вчера в 21:30, ред.
    Многоходовочка однако)...по спасению Карраскаля...
    баск
    баск
    вчера в 20:41
    Карра просто размахивал руками, пытаясь оббежать Бабкина, и в большей мере невольно, чем акцентированно, попал Бабкину по щам.
    Эпизод тянул скорее на горчичник, но так уж вышло, что наказывая Карраскаля красной, Буланов невольно оказал Динамо забавную услугу..

    Дело в том, что если бы Буланов показал колумбийцу жёлтую, что было бы более справедливо, то она стала бы у Карры 4-ой, и он точно пропускал бы игру со Спартаком, так как отменить горчичник, кмк, невозможно.

    А теперь отменена красная, тогда как жёлтой как бы и не было, и Карраскаль сможет играть.
    Но получится ли от этого для нас польза- только жизнь покажет..))
    Ев17
    Ев17
    вчера в 20:14
    Почему ошибочное решение ? Удар в лицо был. У Динамо сколько раз незаслуженно удаляли, да и у других наверняка, но тут всё очевидно было
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 19:30
    Если удаление повлияло на результат матча - переигровка!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:23
    Даже в этой новости сомнительная "неточность". " В игровой ситуации"...Это неправда. Парень КС (Бабкин) стоял в центральном круге спиной к своим воротам, а Караскаль бежал, желая перехватить мяч от защитников КС. На его пути оказался Бабкин и Караскаль, имея возможность обежать игрока КС с разгона выставив вперед локоть ударил Бабкина в лицо. Умышленная грубость не в игровом эпизоде. Господа и авторы и ЭСК, мы тоже футбол смотрим и имеем возможности повторы посмотреть. Посмотрите эпизод еще и будет ясно, что красная там более чем к месту.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:22
    Если бы не следующий матч со Спартаком не отменили бы...имхо)...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 19:21
    Абсолютно не ясное решение КДК. Что, теперь можно бить соперника в лицо без последствий ? Тут явно ПЕРЕБОР
    Вещий
    Вещий
    вчера в 19:21
    Есть такое..... ударили по щеке, подставь вторую щеку....
    Gotlib
    Gotlib ответ hjlzuf (раскрыть)
    вчера в 19:12
    Скорее даже поможет. От него больше вреда, чем пользы. Часто передержиает мяч и после его потери привозит голы или опасные моменты. Иногда его может укусить муха, после чего может схлопотать красную карточку, как в последнем матче с КС. Не понимаю для чего его купили.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:03
    И такое бывает в нашем футболе, КДК РФС ☝️😉
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 18:56
    В футболе нет чётких правил, за что и как наказывать. Поэтому, зачастую, каждый судья трактует всё по своему уразумению. Нет чёткого определения "игра рукой". По моему, если со спины игроку мяч попадает в локоть, какая же это игра рукой? Он и удара то не видел. Удар рукой по лицу.... Один видит акцентированный удар, другой игровой момент. Не может же игрок играть держа руки по швам.)
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 18:40
    Более чем.
    За удар по морде, в советское время была тюрьма. Сейчас ростовщики правят бал, отсюда и результат.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:38
    Это уже ни в какие сани оппа не помещается!
    Это серьёзно?
    Capral
    Capral
    вчера в 18:37
      протон
      протон
      вчера в 18:30
      Да там изначально было понятно, что карта левая. Даже ЭСК отменил, хотя обычно они своих прикрывают.
      hjlzuf
      hjlzuf
      вчера в 18:20
      Спартаку это не помешает.
      Capral
      Capral
      вчера в 18:20
      Пи.....ц!!!!!!!
      Гафло и компашка, скоро будут напрямую влиять на результаты. Дожились. Даже Зенит себе такого не позволяет...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 18:14
      Это заговор против Спартака...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 18:07
      Очень даже странное решение. Акцентированный удар рукой в лицо сопернику, да еще и с разбега, причем не в игровом эпизоде. За такое кроме красной карточки еще пару игр надо давать. У Динамо тоже в КДК свои люди есть?
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 18:02
      Отменили,значит неправ был судья ?
      Гость
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