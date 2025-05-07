КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Динамо» Карраскаля

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил отменить красную карточку полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля.
Футболиста удалили с поля за удар рукой в лицо хавбека самарских «Крыльев Советов» Сергея Бабкина в игровой ситуации в матче 27-го тура РПЛ. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Колумбиец сможет сыграть в домашнем поединке со «Спартаком» 11 мая.
Рассмотрели удаление футболиста Карраскаля. Футбольный клуб «Динамо» попросил отменить красную карточку. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для экспертизы, на основании которой мы должны были принять решение. Решение: судья ошибочно удалил Карраскаля. На основании этого мы приняли решение отменить красную карточку.
Эпизод тянул скорее на горчичник, но так уж вышло, что наказывая Карраскаля красной, Буланов невольно оказал Динамо забавную услугу..
Дело в том, что если бы Буланов показал колумбийцу жёлтую, что было бы более справедливо, то она стала бы у Карры 4-ой, и он точно пропускал бы игру со Спартаком, так как отменить горчичник, кмк, невозможно.
А теперь отменена красная, тогда как жёлтой как бы и не было, и Карраскаль сможет играть.
Но получится ли от этого для нас польза- только жизнь покажет..))
Эпизод тянул скорее на горчичник, но так уж вышло, что наказывая Карраскаля красной, Буланов невольно оказал Динамо забавную услугу..
Дело в том, что если бы Буланов показал колумбийцу жёлтую, что было бы более справедливо, то она стала бы у Карры 4-ой, и он точно пропускал бы игру со Спартаком, так как отменить горчичник, кмк, невозможно.
А теперь отменена красная, тогда как жёлтой как бы и не было, и Карраскаль сможет играть.
Но получится ли от этого для нас польза- только жизнь покажет..))
За удар по морде, в советское время была тюрьма. Сейчас ростовщики правят бал, отсюда и результат.
За удар по морде, в советское время была тюрьма. Сейчас ростовщики правят бал, отсюда и результат.
Это серьёзно?
Это серьёзно?
А что Вы хотели? В откровенном договорняке, для видимости удалили колумбийского хулигана, заранее зная, что к следующему туру карточку отменят.
А что Вы хотели? В откровенном договорняке, для видимости удалили колумбийского хулигана, заранее зная, что к следующему туру карточку отменят.
Гафло и компашка, скоро будут напрямую влиять на результаты. Дожились. Даже Зенит себе такого не позволяет...
Гафло и компашка, скоро будут напрямую влиять на результаты. Дожились. Даже Зенит себе такого не позволяет...