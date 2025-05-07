КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Динамо» Карраскаля

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вчера, 17:57

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) решил отменить красную карточку полузащитника московского «Динамо» .

Футболиста удалили с поля за удар рукой в лицо хавбека самарских «Крыльев Советов» в игровой ситуации в матче 27-го тура РПЛ . Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Колумбиец сможет сыграть в домашнем поединке со «Спартаком» 11 мая.