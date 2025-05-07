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Аналитик «Спартака» дисквалифицирован на один матч

вчера, 17:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать аналитика московского «Спартака» Винченцо Сассо за споры с арбитром в матче Кубка России с «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрели удаление Винченцо, аналитика «Спартака», за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Один матч дисквалификации. Один матч — потому что не было мата. Главный тренер команды Деян Станкович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения — штраф 30 тысяч рублей.

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Все комментарии
7hj87zkxju29
7hj87zkxju29
вчера в 21:50
Какая команда, такой и аналитик
4RT
4RT
вчера в 18:10
Ручку с калькулятором ещё у него отберите
Bad Listener
Bad Listener ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:26
Можно Царя взять или рыжего вернуть в Россию, не хуже аналитика будет)))
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:25
Дык этот аналитик еще и гастарбайтер((( Неужели своих нет?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:15, ред.
Ну а как бы мы ещё узнали что у Спартака есть аналитик если бы не эти нарушения? Больше этот человек себя никак не проявляет. А так хоть теперь знаем что подготовка к каждому конкретному сопернику в безнадёжных руках, но эти руки есть
Гость
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