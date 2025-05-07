Аналитик «Спартака» дисквалифицирован на один матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) принял решение дисквалифицировать аналитика московского «Спартака» Винченцо Сассо за споры с арбитром в матче Кубка России с «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета .

Рассмотрели удаление Винченцо, аналитика «Спартака», за выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Один матч дисквалификации. Один матч — потому что не было мата. Главный тренер команды Деян Станкович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения — штраф 30 тысяч рублей.