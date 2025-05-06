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Мурад Мусаев дисквалифицирован на матч РПЛ с ЦСКА

вчера, 23:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар10.05.2025 в 19:30 Не начался

В субботу в рамках 28-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Краснодар». Ранее стало известно, что главный тренер «армейцев» Марко Николич получил дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.

Теперь журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что в последнем матче желтую карточку также получил наставник «быков» Мурад Мусаев, и он тоже будет дисквалифицирован.

Таким образом, оба клуба сыграют без своих главных тренеров.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 10:23
Будет Мусаев, не будет, это не помешает ЦСКА выиграть. Весенняя стадия у них очень хорошо проходит и сейчас настрой на продолжение выигрышной серии до конца чемпионата. Если хорошо настроятся на эту цель, то они её достигнут, они упёртые.)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:56
ЦСКА выдаёт великолепную беспроигрышную серию, браво! Молодцы! Но все серии когда-то заканчиваются.)
Вот без тренера на скамейке…победит ФК,,Краснодар «.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:26
Матч который может стать решающим - если Краснодар победит то чтобы после этого титул упустить нужно будет очень сильно постараться
Vilar
Vilar
сегодня в 00:52
Очень даже хорошо, даже мешают.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:22
Ничего страшного не произойдёт. Всё равно будет ничья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
Надеюсь это не повредит особо Быкам!
протон
протон
сегодня в 00:08
Мусаеву не привыкать , не впервой
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