Мурад Мусаев дисквалифицирован на матч РПЛ с ЦСКА

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вчера, 23:40

В субботу в рамках 28-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Краснодар». Ранее стало известно, что главный тренер «армейцев» получил дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.

Теперь журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что в последнем матче желтую карточку также получил наставник «быков» , и он тоже будет дисквалифицирован.

Таким образом, оба клуба сыграют без своих главных тренеров.