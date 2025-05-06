Мурад Мусаев дисквалифицирован на матч РПЛ с ЦСКА

В субботу в рамках 28-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Краснодар». Ранее стало известно, что главный тренер «армейцев» Марко Николич получил дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.
Теперь журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что в последнем матче желтую карточку также получил наставник «быков» Мурад Мусаев, и он тоже будет дисквалифицирован.
Таким образом, оба клуба сыграют без своих главных тренеров.
Вот без тренера на скамейке…победит ФК,,Краснодар «.
Вот без тренера на скамейке…победит ФК,,Краснодар «.