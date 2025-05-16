Магуайр — о сезоне «Манчестер Юнайтед»: «Это вина игроков»

Защитник «Манчестер Юнайтед» указал на вину футболистов в результатах сезона:

Смотреть на таблицу — это стыдно, особенно для нас, игроков. Мы должны взять на себя ответственность, потому что у нас было два тренера и множество возможностей выиграть футбольные матчи, и мы просто недостаточно хорошо это делали в этом сезоне. Мы должны взять на себя вину, потому что такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», не может ни за что не бороться в чемпионате.