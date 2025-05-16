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Магуайр — о сезоне «Манчестер Юнайтед»: «Это вина игроков»

вчера, 17:12

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр указал на вину футболистов в результатах сезона:

Смотреть на таблицу — это стыдно, особенно для нас, игроков. Мы должны взять на себя ответственность, потому что у нас было два тренера и множество возможностей выиграть футбольные матчи, и мы просто недостаточно хорошо это делали в этом сезоне. Мы должны взять на себя вину, потому что такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», не может ни за что не бороться в чемпионате.

После 36 сыгранных матчей команда занимает 16-е место в Премьер-Лиге, набрав 39 очков.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 18:52
Если все сказанное ушедшими из МЮ игроками - правда, то вины футболистов практически нет. Каждый, кто был вышвырнут из команды играет на высоком уровне, включая вроде бы занесенных в список "отработанного материала" Де Хеа и МакТоминея. Антони восхищает Испанию, хотя в АПЛ над ним просто смеялись, Рэшфорд отлично вписался в Астон Виллу. Просто кто-то слишком много врет "сверху" и разваливает команду.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:36
если все пойдет такими темпами, то через несколько лет МЮ окажется в шипе...
Брулин
Брулин
вчера в 17:16
Такое ощущение, что каждый год читаю одно и то же интервью Магуайра в конце сезона. Только результаты все хуже и хуже.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:16, ред.
Иди разбейся об холодильник ! )))
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