Огненная гонка за Лигу чемпионов. В АПЛ осталась одна путёвка, кандидаты – два топ-проекта

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сегодня, 19:25

«Сити» и «Ньюкасл» вопрос решили, «Вилла» и «Челси» – в игре.

«Сити» и «Ньюкасл» вопрос решили

Когда из пяти путёвок в Лигу чемпионов были разыграны только две, «Ньюкасл» и «Сити» оказались наиболее расторопными. «Ноттингем», на тот момент идущий в тройке оказался слишком нестабилен – да и у «Челси» прослеживались аналогичные проблемы. Поэтому «сороки» и «горожане» вырвались вперёд.

«Ньюкасл» идёт на повторение своего лучшего сезона в эпоху шейхов. По итогам чемпионата-22/23 набрал 71 балл, сейчас за два тура до финиша – 66. У команды ударный отрезок на финише – за 10 матчей банда Хау потерпела лишь одно поражение – 1:4 от «Виллы». В эти выходные предстоит сыграть с «Арсеналом» – и лондонцы не так сильны, чтобы говорить об их преимуществе. На финише – игра с «Эвертоном», отрыв от «Виллы» и «Челси» – три балла. Тут вопрос решён.

У «Сити» фора чуть меньше, но ситуация даже лучше. На финише им играть с «Борнмутом» и «Фулхэмом». Обе интересные команды развалились весной и теперь не представляют угрозы. Почти гарантированные шесть очков. Их из борьбы можно выключить – но и в розыгрыше де-факто остаётся лишь одна путёвка в главный еврокубок.

Аргумент «Ноттингема» – матч с «Челси», есть одно «но»

Стоит честно сказать, «Ноттингем» – аутсайдер в этой гонке. Нуну Эшпириу Санту в короткие сроки прокачал эту команду. Зимой «лесники» просто улетели в стратосферу четыре поражения за 16 матчей на этом отрезке. Особенно хороши были в декабре-январе – уступили лишь раз за 12 игр. И всё же резкий скачок не может пройти бесследно, обязательно наступит откат. «Ноттингем» перестал выдерживать взятый темп весной.

Всё началось с того, что по три очка в играх с «Форест» взяли «Фулхэм» и «Ньюкасл», затем в апреле проиграли «Вилле» и «Эвертону». В последних семи встречах, когда близка развязка борьбы за Лигу чемпионов, «лесники» натурально рассыпались. Одна победа в шести турах, 0:1 с «ирисками» – по сути, приговор.

У Нуну есть лишь один аргумент – матч с «Челси» в заключительном туре. «Ноттингем» отстаёт от лондонцев только на один балл, так что очной победы будет вполне достаточно. С другой стороны, перед этим надо обыграть «Вест Хэм». Да и с «аристократами» будет тяжело – команда Марески выглядит предпочтительнее.

«Аристократы» в отличной форме – но у них тяжёлый календарь

В игре с «Ньюкаслом» прервалась победная серия лондонцев. Подопечные Энцо Марески до этого переиграли «Фулхэм» и «Эвертон», удачно съездили к «Юргордену» в полуфинале Лиги конференций, остановили ставший чемпионом «Ливерпуль» и после спокойно довели противостояние со шведами до второй победы.

Так что несмотря на 0:2 от «Ньюкасла», «аристократы» в отличном настроении. Именно они прямо сейчас – обладатели последней вакантной путёвки в ЛЧ . С другой стороны, чтобы удержать её, придётся очень постараться – у «Челси» напряжённый календарь на последние два тура. От «Юнайтед» сейчас вообще непонятно чего ждать. Весь текущий сезон для «красных дьяволов» – сущий ад. Есть чёткое ощущение, что манкунианцы оставили чемпионат в пользу борьбы за Лигу Европы. И в итоге добрались до финала, перед этим разбив «Атлетик». Но есть и примеры матчей с «Сити», «Арсеналом», «Ливерпулем», когда МЮ собирался и выдавал свой максимум. Во всех случаях отбирали балл.

Даже ничья поставит попадание в ЛЧ под угрозу – непонятно, как «Ноттингем» сыграет свой матч. А решать этот вопрос в очном столкновении – так себе задумка, тем более если её можно избежать.

У «Виллы» – проверка топами-неудачниками

Ещё один претендент на Лигу чемпионов – команда-открытие последних сезонов. С тех пор, как Унаи Эмери пришёл в «Виллу», эта команда удивляет от года к году. Сначала выдала эпичный отрезок в сезоне-22/23, на котором отбирала очки у соперника за соперником. В итоге попали в ЛК. На следующий год «львы» включились в борьбу сразу за Лигу чемпионов – и на коротком этапе даже соперничали с «Сити» и «Арсеналом». Теперь чемпионат складывается тяжело – зато в главном еврокубке пошумели. Сходу банда Эмери отобралась в плей-офф – причём напрямую в 1/8 финала. Там выбили «Брюгге», в 1/4 столкнулись с ПСЖ – будущим финалистом турнира. Причём результат их битвы сложился на тоненького. «Вилла» едва не сотворила сенсацию.

Символично, что новичок среди топ-клубов будет бороться за ЛЧ с командами, которые регулярно ставили такую же задачу прежде. МЮ и «Тоттенхэм» сейчас болтаются в середине турнирной таблицы, ожидая лишь финала Лиги Европы. Непредсказуемость их козырь, так что «львам» ещё надо доказать, что они достойны стабильно отбираться в ЛЧ .

Гонка Эмери и Марески – интригующий сюжет

Унаи нашёл, пожалуй, главный проект в своей карьере. С «Виллой» он периодически включается в борьбу за титул, напрягая фаворитов и веселится в еврокубках – теперь это доросло до ЛЧ . Представьте какова была бы феерия, выбей «львы» ПСЖ . Все бы только об этом и говорили. Клуб со скромными ресурсами для него – зона комфорта, тут тренер раскрывается. Плюс «Вилла» целиком тренерский коллектив.