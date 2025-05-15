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Нападающий «Челси» Палмер назвал лучшего игрока в мире

вчера, 20:59

Игрок лондонского «Челси» и сборной Англии Коул Палмер назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас:

Ламин Ямаль. Он играет безумно хорошо, согласитесь. Я искренне считаю, что он лучший игрок в мире. И когда ты смотришь на него — просто сходишь с ума.

Когда Коула спросили, насколько сложно так хорошо играть в 17 лет, он сказал:

Не знаю, я никогда не пробовал! Он уверен в себе, ничего не боится, и мне нравится за ним наблюдать.

На данный момент Ламин Ямаль забил 16 голов и отдал 24 голевые передачи во всех турнирах в составе «Барселоны».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:01
Один из лучших в мире 100%
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:22
англичанин прав, Ямаль лучший)))
но ведь год назад Палмер считался лучшим молодым игроком )))
теперь один из худших.
но тренер Челси обьяснил, что Палмер сам виноват))) а не в тактике или технике.
а может, Палмер просто поумнел, задумался о тщетности бытия, и пришел к выводу, что стараться бессмысленно, когда Челси тренер Мареска.
Futurista
Futurista
вчера в 21:14
Школьник школьника назвал)...
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:12
Тут вопрос не в кумире!
drug01
drug01
вчера в 21:01
У каждого игрока свои кумиры
Гость
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