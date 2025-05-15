Нападающий «Челси» Палмер назвал лучшего игрока в мире

Игрок лондонского «Челси» и сборной Англии Коул Палмер назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас:
Ламин Ямаль. Он играет безумно хорошо, согласитесь. Я искренне считаю, что он лучший игрок в мире. И когда ты смотришь на него — просто сходишь с ума.
Когда Коула спросили, насколько сложно так хорошо играть в 17 лет, он сказал:
Не знаю, я никогда не пробовал! Он уверен в себе, ничего не боится, и мне нравится за ним наблюдать.
На данный момент Ламин Ямаль забил 16 голов и отдал 24 голевые передачи во всех турнирах в составе «Барселоны».
но ведь год назад Палмер считался лучшим молодым игроком )))
теперь один из худших.
но тренер Челси обьяснил, что Палмер сам виноват))) а не в тактике или технике.
а может, Палмер просто поумнел, задумался о тщетности бытия, и пришел к выводу, что стараться бессмысленно, когда Челси тренер Мареска.
но ведь год назад Палмер считался лучшим молодым игроком )))
теперь один из худших.
но тренер Челси обьяснил, что Палмер сам виноват))) а не в тактике или технике.
а может, Палмер просто поумнел, задумался о тщетности бытия, и пришел к выводу, что стараться бессмысленно, когда Челси тренер Мареска.