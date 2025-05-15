Нападающий «Челси» Палмер назвал лучшего игрока в мире

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вчера, 20:59

Игрок лондонского «Челси» и сборной Англии назвал лучшего футболиста в мире прямо сейчас:

. Он играет безумно хорошо, согласитесь. Я искренне считаю, что он лучший игрок в мире. И когда ты смотришь на него — просто сходишь с ума.

Когда Коула спросили, насколько сложно так хорошо играть в 17 лет, он сказал:

Не знаю, я никогда не пробовал! Он уверен в себе, ничего не боится, и мне нравится за ним наблюдать.

На данный момент Ламин Ямаль забил 16 голов и отдал 24 голевые передачи во всех турнирах в составе «Барселоны».