Аморим: «Лучший способ подготовиться к финалу – сыграть против „Челси“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о предстоящем матче против «Челси» в рамках АПЛ :

Лучший способ подготовиться к финалу – это сыграть матч против «Челси». Игроки должны понимать: сыграешь ты против «Челси» или нет, это ничего не значит для финала, и это важно. Я просто готовлюсь к матчу с «Челси», мой фокус на этом. Мы хотим победить и хотим показать хорошую игру. То, как мы сыграем с «Челси», будет иметь огромное значение для следующей игры. Нам нужно выступить хорошо, и они должны сыграть хорошо. Это главное.