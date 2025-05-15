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Аморим: «Лучший способ подготовиться к финалу – сыграть против „Челси“»

вчера, 17:12
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:15 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями о предстоящем матче против «Челси» в рамках АПЛ:

Лучший способ подготовиться к финалу – это сыграть матч против «Челси». Игроки должны понимать: сыграешь ты против «Челси» или нет, это ничего не значит для финала, и это важно. Я просто готовлюсь к матчу с «Челси», мой фокус на этом. Мы хотим победить и хотим показать хорошую игру. То, как мы сыграем с «Челси», будет иметь огромное значение для следующей игры. Нам нужно выступить хорошо, и они должны сыграть хорошо. Это главное.

Встреча состоится за пять дней до финала Лиги Европы, в котором МЮ сыграет с «Тоттенхэмом».

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Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:14
Сказки рассказывает, МЮ на чемпионат 94 уже, Аморим, если не такой тупой, как Мареска, выпустит полуторный состав и особо не будет делать акцент на этом матче, а бросит все силы на подготовку к финалу ЛЕ против шпор. Ну а если он за 5 дней до финала бросит основу на матч с Челси, которым после поражения от Нью-Касла нужны 6 очков в двух матчах, то это будет фиаско.
cevv8vwrffk7
cevv8vwrffk7
вчера в 17:34
Спарринг-партнёр действительно что надо
Гость
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