Лапорта объяснил, когда «Барселона» вёрнется на основной стадион

Президент «Барселоны» рассказал о сроках возвращения команды на «Камп Ноу».

На данный момент мы планируем играть на «Камп Ноу» уже со следующего сезона. Он будет нетипичным, поскольку мы будем играть, пока продолжается достройка. В декабре стадион должен быть готов на 90 процентов, а полностью работы завершатся летом 2026 года. Возможно, будет небольшая задержка с крышей. Если всё пойдет по плану, матч с «Вильярреалом» стал для нас последним на Олимпийском стадионе.