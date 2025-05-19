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Лапорта объяснил, когда «Барселона» вёрнется на основной стадион

вчера, 08:48

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о сроках возвращения команды на «Камп Ноу».

На данный момент мы планируем играть на «Камп Ноу» уже со следующего сезона. Он будет нетипичным, поскольку мы будем играть, пока продолжается достройка. В декабре стадион должен быть готов на 90 процентов, а полностью работы завершатся летом 2026 года. Возможно, будет небольшая задержка с крышей. Если всё пойдет по плану, матч с «Вильярреалом» стал для нас последним на Олимпийском стадионе.

Во вчерашнем матче с «Вильярреалом» каталонцы уступили со счётом 2:3.

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Все комментарии
070maks
070maks
вчера в 14:27
Это так впадлу за аренду платить , что готовы играть на стройке...
Вещий
Вещий
вчера в 10:10
Только забыл уточник ... если деньги будут....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:23
это будет самый большой стадион в Европе плюс самый лучший !
однако впереди еще много работы.
кстати, правильно пишется Спотифай Камп Ноу )))
ske4ta8ct7f4
ske4ta8ct7f4
вчера в 08:51
Наинедострое можно и сейчас играть, лишь бы поле было в порядке.
Гость
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