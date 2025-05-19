Лапорта объяснил, когда «Барселона» вёрнется на основной стадион

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о сроках возвращения команды на «Камп Ноу».
На данный момент мы планируем играть на «Камп Ноу» уже со следующего сезона. Он будет нетипичным, поскольку мы будем играть, пока продолжается достройка. В декабре стадион должен быть готов на 90 процентов, а полностью работы завершатся летом 2026 года. Возможно, будет небольшая задержка с крышей. Если всё пойдет по плану, матч с «Вильярреалом» стал для нас последним на Олимпийском стадионе.
Во вчерашнем матче с «Вильярреалом» каталонцы уступили со счётом 2:3.
однако впереди еще много работы.
кстати, правильно пишется Спотифай Камп Ноу )))
однако впереди еще много работы.
кстати, правильно пишется Спотифай Камп Ноу )))