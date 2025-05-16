«Эвертон» продал права на название нового стадиона

«Эвертон» продал права на название своего нового стадиона компании Hill Dickinson.
Клуб сообщил, что арена, расположенная в районе дока Брэмли-Мур и способная вместить 52 888 зрителей, получила название Hill Dickinson Stadium («Хилл Дикинсон Стэдиум»).
Стороны заключили долгосрочное соглашение. Детали не раскрываются, однако «Эвертон» отметил, что это одна из крупнейших сделок по правам на название стадионов в Европе.
Можно узнать почему по этой ставке произошел "возврат"?
00:30
14 Май 05:00
сегодня
Крус Асуль Америка
Группа Бескова К.
победа хозяев 2.6 200 возврат
Можно узнать почему по этой ставке произошел "возврат"?
00:30
14 Май 05:00
сегодня
Крус Асуль Америка
Группа Бескова К.
победа хозяев 2.6 200 возврат