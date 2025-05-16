«Эвертон» продал права на название нового стадиона

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вчера, 22:15

«Эвертон» продал права на название своего нового стадиона компании Hill Dickinson.

Клуб сообщил, что арена, расположенная в районе дока Брэмли-Мур и способная вместить 52 888 зрителей, получила название Hill Dickinson Stadium («Хилл Дикинсон Стэдиум»).

Стороны заключили долгосрочное соглашение. Детали не раскрываются, однако «Эвертон» отметил, что это одна из крупнейших сделок по правам на название стадионов в Европе.