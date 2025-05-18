Гуд бай, «Гудисон Парк». Проводы легенды

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сегодня, 18:54

«Эвертон» провел последний матч на легендарном стадионе.

Матч чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Саутгемптоном» стал последним, в котором «ириски» принимали соперника на «Гудисон Парке». Прощание со знаменитой ареной удалось сделать менее трогательным, потому что изначально планировалось снести стадион. Однако клубу удалось его сохранить. Только использовать его будет женская команда «Эвертона». Но в любом случае фанаты местные смогут посещать эту арену.

А вот главная команда «Эвертона» переберется на новый стадион, название которого уже продали – он теперь «Хилл Дикинсон Стэдиум». Это большой шаг вперед для «ирисок», которые сменили 39-тысячную арену на 53-тысячник.

Стадион с историей

Если вас попросить назвать самый культовый стадион в Англии, вряд ли «Гудисон Парк» окажется в числе первых, что придут на ум. Однако в чем-то он именно такой. На этом поле было сыграно 2327 матчей высшего дивизиона чемпионата Англии – это гораздо больше, чем на любой другой арене. «Энфилд» принял 2227 игр, «Вилла Парк» — 2029, «Сент-Джеймс Парк» — 1845, а «Олд Траффорд» — 1840.

История «Гудисон Парка» весьма насыщенная. Первый матч на нем провели в сентябре 1892 года – против «Ноттингем Форест» (2:2). Тогда Великобританией правила королева Виктория, так что этот стадион видел матчи при семи монархах. Это также один из четырех стадионов, которые всегда присутствовали в Премьер-Лиге. Наряду с «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж» и «Энфилдом» — все они приняли по 632 матча.

Разумеется, главным событием для «Гудисон Парка» всегда являлось мерсисайдское дерби. «Ливерпуль» вполне логично является самым принимаемым гостем для этой арены – 120 матчей против «красных» «ириски» провели на стадионе. Впрочем, гордиться «Эвертону» в этом противостоянии особо нечем. Потому что «Ливерпуль» — это еще и чаще всего побеждавший на «Гудисон Парке» соперник – 41 раз это удалось сделать «красным» на поле «ирисок». Кстати, последний поединок стал исключением, завершившись со счетом 2:2. Тогда «Эвертон», как мы помним, спас игру в самой концовке, а уже после финального свистка красные карточки получили Кертис Джонс и Абдулай Дукуре, подтвердив статус горячего дерби.

Если же говорить о том, кто чаще всего проигрывал на «Гудисон Парке», не считая самого «Эвертона» с 591 поражением, то это «Сандерленд». Ему там везло меньше остальных. 60 раз «черные коты» проигрывали на арене «ирисок». «Ливерпуль» с его 41 поражением не входит в топ-10. А в эпоху Премьер-Лиги чаще других несолоно хлебавши с «Гудисон Парка» возвращался как раз «Саутгемптон» — он потерпел 17 поражений, в том числе в заключительном матче. Это на одно поражение больше, чем у «Вест Хэма» здесь же.

Главные герои

У многих «Эвертон» и ассоциируется с «Гудисон Парком». Если же говорить про такие ассоциации с тренером, то это, конечно, Дэвид Мойес, который сейчас возглавляет «ирисок». Это не удивительно, потому что шотландский специалист 11 лет тренировал команду, прежде чем в 2013 году отправился укрощать «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона. Успеха там не добился, поскитался везде, а в январе этого года вернулся на «Гудисон Парк».

Матч против «Саутгемптона» стал для Моейса 270-м в карьере на этой арене. И он, разумеется, входит в число лидеров среди тренеров по количеству поединков на «Гудисон Парке». Но все же не на первом месте. Его опережают Уильям Кафф (287 матчей), Харри Кэттерик (295) и Томас Макинтош (359). Мойесу, кстати, не так давно удалось выйти на четвертое место, опередив Ховарда Кендалла (267).

Если же говорить о тренерах соперников, которые чаще всех гостили на «Гудисон Парке», то тут безоговорочный лидер легендарный Джордж Рэмзи, который невероятные 42 года тренировал «Астон Виллу» до 1926 года. Он выступал на арене «ирисок» со своей бирмингемской командой 30 раз. Но только в восьми встречах там он побеждал. По победам лидером является Алекс Фергюсон – 17 раз его команда одерживала верх на «Гудисон Парке», у других наставников больше 12 успешных матчей не было.

Последним автором голов на «Гудисон Парке» стал Илиан Шейк Ндиай, чей дубль и помог «Эвертону» одолеть «Саутгемптон». Если же говорить о бомбардирских подвигах на этом стадионе, то лучшим в эпоху Премьер-Лиги, конечно, является Ромелу Лукаку, который за четыре сезона забил здесь 40 мячей. Он всего на два гола опережает легенду «ирисок» Дункана Фергюсона, который дважды заглядывал в «Эвертон». А среди действующих игроков команды с лучшими бомбардирскими показателями на арене щеголяет Доминик Калверт-Льюин – у него 30 голов.

Но есть и игроки из других команд, которым нравилось забивать на «Гудисон Парке». Больше всего это делал Лес Ферндинанд – девять мячей. Всего на один гол меньше у другой легенды «Тоттенхэма» — Харри Кейна. А если брать тех, кто сейчас выступает в Премьер-Лиге, то это вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Он на арене «ирисок» огорчал хозяев четыре раза.

Все эти цифры показывают, насколько культовым статусом обладает «Гудисон Парк» для всего английского футбола. Тем важнее, что клубу удалось отстоять право на его дальнейшее использование. Правда, теперь уже в другом статусе и не для матчей главной мужской команды.