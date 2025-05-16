«Барселона» собирается вернуться на родной стадион к середине сентября

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вчера, 11:39

По информации источника, «Барселона» хочет вернуться на «Камп Ноу» к середине сентября.

Каталонский клуб работает над тем, чтобы обеспечить возвращение команды домой после первого перерыва на матчи сборных в следующем сезоне. «Сине-гранатовые» чётко дали понять, что не смогут продолжить выступления на «Олимпико де Монжуик» из-за логистических проблем, поскольку стадион будет занят мероприятиями в первые месяцы сезона.

До международной паузы команде предстоит сыграть три матча чемпионата Испании, при этом уже принято решение обратиться к руководству с просьбой разрешить провести их на выезде, чтобы завершить подготовку стадиона.

Поскольку работы по реконструкции на тот момент ещё не будут полностью завершены, первое время арена не сможет заполняться полностью, также не будет доступен ряд услуг для посетителей.

В последние дни на обновлённом «Камп Ноу» уложили новый газон, но он является временным. Окончательная версия будет установлена ​​к концу июня.