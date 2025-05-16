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«Барселона» собирается вернуться на родной стадион к середине сентября

вчера, 11:39

По информации источника, «Барселона» хочет вернуться на «Камп Ноу» к середине сентября.

Каталонский клуб работает над тем, чтобы обеспечить возвращение команды домой после первого перерыва на матчи сборных в следующем сезоне. «Сине-гранатовые» чётко дали понять, что не смогут продолжить выступления на «Олимпико де Монжуик» из-за логистических проблем, поскольку стадион будет занят мероприятиями в первые месяцы сезона.

До международной паузы команде предстоит сыграть три матча чемпионата Испании, при этом уже принято решение обратиться к руководству с просьбой разрешить провести их на выезде, чтобы завершить подготовку стадиона.

Поскольку работы по реконструкции на тот момент ещё не будут полностью завершены, первое время арена не сможет заполняться полностью, также не будет доступен ряд услуг для посетителей.

В последние дни на обновлённом «Камп Ноу» уложили новый газон, но он является временным. Окончательная версия будет установлена ​​к концу июня.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:27
сезон спасет ремонтнада.
когда Реал Мадрид может летом навалиться и помочь сделать Камп Ноу.
lotsman
lotsman
вчера в 13:08
Был на Камп Ноу и не раз. Хороший стадион. Только не надо торопиться, надо закончить все работы до конца и тогда проводить на нём матчи.
dnya9h7urrda
dnya9h7urrda
вчера в 12:10
Все эти движняки стоят немеренных денег.
Вещий
Вещий
вчера в 12:03
Ну что новость хорошая... родные стены в помощь в играх.
Futurista
Futurista
вчера в 11:43
Сыграть в начале чемпионата на выезде, чтобы потом решающие в конце играть дома...хитро придумано)...
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