«Эвертон» обыграл «Саутгемптон» в последнем матче на «Гудисон Парк»

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вчера, 17:05

«Эвертон» обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:0 в матче 37-го тура АПЛ . Главным героем встречи на «Гудисон Парк» стал , оформивший дубль.

Эта победа позволила «ирискам» набрать 45 очков и закрепиться на 13-й строчке в таблице. «Саутгемптон», потерявший шансы на сохранение прописки в АПЛ , остаётся на последнем месте с 12 очками.

Поединок стал историческим — он стал последним для «Эвертона» на стадионе «Гудисон Парк», действующем с 1892 года. С нового сезона команда переезжает на современную арену в Брэмли-Док.