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«Эвертон» обыграл «Саутгемптон» в последнем матче на «Гудисон Парк»

вчера, 17:05
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Эвертон» обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:0 в матче 37-го тура АПЛ. Главным героем встречи на «Гудисон Парк» стал Илиан Ндиай, оформивший дубль.

Эта победа позволила «ирискам» набрать 45 очков и закрепиться на 13-й строчке в таблице. «Саутгемптон», потерявший шансы на сохранение прописки в АПЛ, остаётся на последнем месте с 12 очками.

Поединок стал историческим — он стал последним для «Эвертона» на стадионе «Гудисон Парк», действующем с 1892 года. С нового сезона команда переезжает на современную арену в Брэмли-Док.

«Эвертон» обыграл «Саутгемптон» в последнем матче на «Гудисон Парк»

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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 01:18
Новая Арена Новая Эра для Ирисок) Оказались крепче по очкам МЮ и Шпор..)
drug01
drug01
вчера в 17:54
Желаем на новой Арене играть успешно!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:09
За это можно и лишить их очков 15-ти!!!)))
Гость
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