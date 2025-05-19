Шаронов: «ПСЖ — отличное место для дальнейшего прогресса Кварацхелии»

Бывший главный тренер «Рубина» высказался об игре за «Пари Сен-Жермен».

Для таких игроков, как Хвича, важно попасть к своему специалисту. Кварацхелия попал к системному тренеру, у которого есть свое видение футбола. Луис Энрике постоянно развивается, так что ПСЖ для Хвичи — отличное место для прогресса. Про его талант в атаке и так всё понятно, но вы посмотрите, как он отрабатывает в обороне, в отличие от последних двух сезонов в РПЛ . В современном футболе нет сугубо атакующих футболистов.