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ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиФранция. Лига 1 2024/2025

Шаронов: «ПСЖ — отличное место для дальнейшего прогресса Кварацхелии»

вчера, 10:52

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре Хвичи Кварацхелии за «Пари Сен-Жермен».

Для таких игроков, как Хвича, важно попасть к своему специалисту. Кварацхелия попал к системному тренеру, у которого есть свое видение футбола. Луис Энрике постоянно развивается, так что ПСЖ для Хвичи — отличное место для прогресса. Про его талант в атаке и так всё понятно, но вы посмотрите, как он отрабатывает в обороне, в отличие от последних двух сезонов в РПЛ. В современном футболе нет сугубо атакующих футболистов.

В составе парижан Кварацхелия провёл 43 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
nubom
nubom ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:37
Хотелось бы Вам напомнить, что в 2022г Кварацхелия перешёл в «Наполи» из «Динамо» Батуми. Было бы желание...
альсато
альсато
вчера в 14:22
Нет не так!..БЫВШИЙ ТРЕНЕР СКА Хабаровск! (последнее место работы) у которого НИ ОДИН футболист НЕ ПОПАЛ в схему!
112910415
112910415
вчера в 13:10
Будем наблюдать, однако
nubom
nubom
вчера в 11:58
Хвиче просто не надо было терять время и разбазаривать свой талант, выступая в РПЛ. Кроме синяков и травм он не много чего у нас приобрел...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:23, ред.
Я не представляю, как можно играть лучше, т.е. прогрессировать, о чём говорит Роман. Обводка, пасы, голы, взаимодействие с партнёрами... как лучше - то ? Хвича находится в оптимальной форме на пИке своих возможностей, поэтому я с Шароновым не согласен. Но это, как говорится, мои проблемы.
jsq783nfeg46
jsq783nfeg46
вчера в 11:20
И лёгкий чемпионат помогает улучшать статистику.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:07
Пока Хвича не потерялся, хотя в таком клубе надо показывать лучшую результативность.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:00
Как знать. Если на лавке не пропишется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
Возможно Роман - время покажет...
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