Гвардиола назвал причину поражения «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение его команды в финальном матче Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:1):

Мы не победили, потому что план на игру не сработал, но я ни о чём не жалею. В Саутгемптоне мы сыграли хуже, чем вчера но предчувствие уже было плохим. У нас были шансы, но это нелегко, когда в чужой штрафной так много игроков. Теперь мы отдохнём и быстро восстановимся к последним двум финалам, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов