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Гвардиола назвал причину поражения «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии

вчера, 08:48
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в финальном матче Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:1):

Мы не победили, потому что план на игру не сработал, но я ни о чём не жалею. В Саутгемптоне мы сыграли хуже, чем вчера но предчувствие уже было плохим. У нас были шансы, но это нелегко, когда в чужой штрафной так много игроков. Теперь мы отдохнём и быстро восстановимся к последним двум финалам, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов

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Все комментарии
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 12:54
Прими, скажи что тебя переиграли, вот и всё!
Тень 20
Тень 20 ответ catal (раскрыть)
вчера в 11:41
Опозорился - свалил. Такое правило.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:22
Причина одна - это футбол!
catal
catal ответ Тень 20 (раскрыть)
вчера в 10:44, ред.
Зачем ему валить? Первый раз в своей карьере Гвардиола сталкивается с кризисом, пусть разгребает, развивается, это опыт. В любом случае шейхам виднее валить ему или нет. Я думаю если Гвардиола не справится - он сам уйдет.
Неудачники воруют чужие заслуги и победы, "мы победители 500 летней давности, мы Скоулзы и коллективные Жуковы", это вызывает омерзение. Особенно смотря на результат. А люди разумные учатся и представляют из себя - самих себя, со своими заслугами и победами.
Тень 20
Тень 20
вчера в 10:14
Пепка, не все тебя будут прощать, как Лукаку в финале ЛЧ.
Тень 20
Тень 20
вчера в 10:13
Другими словами - это Пэлас виноваты 🤣
Как же не стыдно, Пеп?!
А может, пора валить?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 10:01
За один сезон Гвардиола для себя установил различные антирекорды. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Надо реабилитироваться, возвращаться
Capral
Capral
вчера в 09:40
Даже не верится, ещё недавно, команда не знала себе равных в мире, а сейчас мечтает попасть в ЛЧ. Я плохо знаком с английским футболом, но то, что происходит с МС - невероятно...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 08:52
Кристал Пэлас играли в 20-ром?
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