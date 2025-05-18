Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение его команды в финальном матче Кубка Англии от «Кристал Пэлас» (0:1):
Мы не победили, потому что план на игру не сработал, но я ни о чём не жалею. В Саутгемптоне мы сыграли хуже, чем вчера но предчувствие уже было плохим. У нас были шансы, но это нелегко, когда в чужой штрафной так много игроков. Теперь мы отдохнём и быстро восстановимся к последним двум финалам, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов
Неудачники воруют чужие заслуги и победы, "мы победители 500 летней давности, мы Скоулзы и коллективные Жуковы", это вызывает омерзение. Особенно смотря на результат. А люди разумные учатся и представляют из себя - самих себя, со своими заслугами и победами.
Неудачники воруют чужие заслуги и победы, "мы победители 500 летней давности, мы Скоулзы и коллективные Жуковы", это вызывает омерзение. Особенно смотря на результат. А люди разумные учатся и представляют из себя - самих себя, со своими заслугами и победами.