Главные разочарования весны в РПЛ. Ключевые футболисты «Зенита» и снайпер «Спартака»

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сегодня, 09:58

Подвели заметные футболисты.

Заканчивается напряженный сезон, в котором на старте многие команды мечтали бросить вызов «Зениту». До финиша дотерпел только «Краснодар». Команда Мусаева на первой строчке. Футболисты «горожан» болеют вечером за «Ростов» против «Зенита». Эти две команды не смогут сыграть между собой в финале Кубка страны, поскольку ЦСКА выбил подопечных Семака. Посмотрим на отношение «Ростова» к матчу в РПЛ , ведь тренер Альба праздновал проход «Спартака». Но разочарования есть не только в составе москвичей.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Девятнадцатилетний Кисляк забил мяч за ЦСКА в решающем кубковом поединке против «Зенита». А Барриос не отметился у чужих ворот и не показал себя в центре поля. Вильмар никогда не играл за «Зенит» настолько плохо, как этой весной. Футболисты высокой квалификации быстрее переключаются, поэтому ещё один лидер схем Семака, Дуглас Сантос, чередовал слабые и приличные поединки. А Барриос в худшем состоянии. Колумбийцу точно не по душе свободолюбивый футбол Глушенкова, когда Максим добавляет опорнику работы без мяча. Вильмар играет без настроения. Даже в удачных матчах «Зенита», вроде победы над «Краснодаром», колумбиец не был среди главных героев.

Манфред Угальде («Спартак»)

Угальде провалил весну после шикарного голевого отрезка в первой части сезона. В сумме у костариканца 16 голов в РПЛ , но нужны были мячи в решающих матчах чемпионата, а также точные удары против «Ростова» в кубковом финале Пути регионов. Угальде не забил, а скауты французских клубов, которые интересовались форвардом «Спартака», дополняют свои отчеты списком минусов нападающего. Угальде молодой и перспективный футболист, поэтому тренера Станковича тоже стоит критиковать после кризисного отрезка Манфреда. Тренерский штаб упустил важные психологические и функциональные моменты. Вместо спасителя получили обузу на поле, Угальде подвел «Спартак».

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

После слабых матчей не заберут в «Баварию». А в «Наполи» не поверят, что узбекский игрок – новый Кварацхелия. Недавно Аббосбек был в шорт-листах скаутов серьезных команд, но в футболе важна физическая форма. Файзуллаев стал хуже двигаться. Проще всего сравнивать с Кисляком, ведь опорный хавбек показал в ЦСКА эталонный футбол. Файзуллаев отчасти пострадал из-за смены схемы «армейцев», ведь отказались от двух инсайдов и тройки центральных защитников. Но тактика дает лишь часть объяснения. Тренер Николич выдал с «армейцами» классный отрезок, по ходу которого Аббосбек отстал от команды. Зато у игрока будет финал Кубка страны, чтобы показать себя в роли джокера.

Маркус Вендел («Зенит»)

Профессионалы с многомиллионной зарплатой должны уметь коммуницировать с руководством клубов. Вендел мог убедить представителей «Зенита», что оставлять его на несколько месяцев после трансфера в «Ботафого» – плохая идея. Семаку стоило найти нового полузащитника. Вместо этого «Зенит» потерял зимой Клаудиньо, который не желал драться за команду из РПЛ , и морально потерял Вендела. Маркуса больше интересовали прощальные вечеринки в Санкт-Петербурге с друзьями. Вендел не тот, что раньше.

Срджан Бабич («Спартак»)

Рослый центральный защитник «Спартака» умеет собирать статистику. У него точный пас, а габариты позволяют выигрывать единоборства. А вот когда оцениваем ключевые эпизоды для «Спартака», то видим ошибки Бабича. В одних случаях не успел, а в других моментах соперник оказался ещё лучше, хотя Срджан не совершал грубых ошибок. Появились сомнения, что центральный защитник хочет играть за московский клуб. Возможно, окружение игрока сожалеет, что зимой не рванули в Саудовскую Аравию. Бабич мог заработать большие деньги, вместо этого остался в составе Станковича. Надеялся на успехи со «Спартаком», но команда завершила сезон без трофеев.

Стефан Лончар («Акрон»)

Теперь понятно, почему опытный черногорский хавбек достался «Акрону» за 125 тысяч евро. Похоже, в его истории есть скрытые от публики страницы. Лончар был одним из самых ярких футболистов первой части сезона. На его счету 10 результативных действий в РПЛ до нового года. После паузы забил один гол в марте. Стефан сбавил и по работе без мяча. «Акрон» с ним на поле проиграл в шести поединках. Лишь в последние недели Лончар пришел в себя. Но напарник Дзюбы не вернул блестящую форму, которой радовал публику в матче против «Зенита» в прошлом году. Лончар ещё пожалеет, что не сумел собраться весной, ведь мог уехать из РПЛ на повышение.

Виктор Са («Краснодар»)

Входит в список основных игроков «горожан» по сыгранным минутам. Но в 11 матчах подряд от Виктора Са не дождались ассиста или голевого удара. Затяжная слабая серия подчеркивает то, о чём давно знали. У «Краснодара» проблемные фланги. В обороне может начудить уругвайский защитник Джованни, хотя его соотечественник Оласа тоже далеко не всегда так полезен, как против «Оренбурга», когда создал победный мяч. Виктор Са в прошлом году забивал «Локомотиву» и «Спартаку», а теперь со скрипом набирает форму после небольшой травмы. Виктор Са раньше радовал чаще. Опытному бразильцу важно собраться, ведь впереди чемпионский матч с «Динамо».

Максим Глушенков («Зенит»)