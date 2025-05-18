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Артета: «Я мечтал, что „Арсенал“ возьмёт АПЛ в последнем домашнем матче»

вчера, 13:14

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о том, каким видел возможное чемпионство «канониров» в Премьер-Лиге.

В начале сезона я представлял себе, что мы выиграем Премьер-Лигу в последнем домашнем матче сезона, в заключительном туре. У меня в голове была такая картина. Сейчас, после всего, что мы пережили за последние 11 месяцев, я думаю, мы все можем поднять головы выше. Но при этом по-прежнему испытываем боль разочарования, потому что хотели достичь победы.

«Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 68 очков после 36 матчей.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 22:46
Так и были всегда вечно вторыми. Нечего и начинать.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:21
Где они, те лучшие? Что-то не видно на горизонте! У Арсенала хороший состав, чтобы выигрывать, но не везёт просто, звёзды не сошлись!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:18
Одни мечтают, другие берут трофеи
Tex
Tex ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:05
Это мгновенно раздует зарплатную ведомость х2-х3
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:10
после ухода Венгера Арсенал чуток подсел, Артета вернул уровень Пушкарей, уверенно занимают топ 4. Но интересный вопрос, когда же Лондонцы преодолеют этот уровень? По мне так, они должны широкую трансферную компанию произвести, хоть там и хорошие игроки, но нужны лучшие. Не надо брать товар, выигрывая конкуренции у средних команд. Надо уводить из под носа МС, Реала, Ливерпуля.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:19
Просто и другие мечтают о подобных раскладах...
Гость
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