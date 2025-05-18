Артета: «Я мечтал, что „Арсенал“ возьмёт АПЛ в последнем домашнем матче»

Главный тренер лондонского «Арсенала» высказался о том, каким видел возможное чемпионство «канониров» в Премьер-Лиге.

В начале сезона я представлял себе, что мы выиграем Премьер-Лигу в последнем домашнем матче сезона, в заключительном туре. У меня в голове была такая картина. Сейчас, после всего, что мы пережили за последние 11 месяцев, я думаю, мы все можем поднять головы выше. Но при этом по-прежнему испытываем боль разочарования, потому что хотели достичь победы.