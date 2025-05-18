Дали фору, а потом дали бой. «Зенит» одолел «Ростов»

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вчера, 22:35

Получилось весьма натужно.

В такой напряженной чемпионской гонке, которую дарит Премьер-Лига второй год подряд, на первый план в конце сезона выходят уже не какие-то игровые характеристики, а морально-волевые и психологические. Это видно по игре обоих претендентов, которые в зависимости от клубных предпочтений то одни болельщики называют «нечемпионской», то другие. Еще вчера эксперты и комментаторы разного пошиба рассуждали о том, что «Краснодар» с таким футболом, в котором одолел «Оренбург», не достоин титула.

Сегодня уже ребята других цветов заявляют то же самое об игре «Зенита» против «Ростова». Но чемпионство определяется не парой матчей, а тем, кто стабильнее пройдет всю дистанцию. Так получилось, что явной доминирующей силы в России в этом сезоне снова не оказалось. Но тем интереснее. В отсутствие интриги в борьбе за еврокубки, которых у российских клубов нет, столь лихо закрученная чемпионская гонка – лучший подарок для зрителя.

Теоретически «Краснодар» мог стать чемпионом уже сегодня. «Быки» накануне справились с «Оренбургом» (2:1) и опять увеличили отрыв от «Зенита» до четырех очков. Если бы петербуржцы проиграли «Ростову», то сделали бы «Краснодар» чемпионом. В такой сценарий мало кто верил. Не только и не столько из-за того, что ростовчане как-то плохо котируются. У тех нет никаких задач в чемпионате России – с золотой середины, с восьмого места они особо никуда не подвинутся. А вот впереди – важнейший матч сезона для «Ростова» — Суперфинал Кубка России, возможность завоевать трофей. Так что вряд ли команда Хонатана Альбы что-то и как-то думала о чемпионской интриге.

На это указывал уже и стартовый состав, в котором хозяева решили дать волю экспериментам и обкатать молодежь. В подобном сочетании с первых минут «Ростов», наверное, еще не выходил. И не сразу можно было догадаться неискушенному зрителю, что это за команда противостоит «Зениту».

Давление на опыте

Первый тайм складывался вполне логично, исходя из стартовых раскладов. «Зенит» сразу обозначил преимущество, владел мячом 68 процентов времени, показывал точность пасов на уровне 85 процентов против всего лишь 73 у «Ростова». К перерыву петербуржцы нанесли 11 ударов по чужим воротам, семь из которых оказались точными. А хозяева ответили четырьмя попытками, две из которых пришлись в створ.

Гости давили изо всех сил с первых минут и до самого перерыва. Но надо отметить игру Даниила Одоевского в воротах хозяев. Он явно поймал кураж в битве против своей бывшей команды. Но справиться с другим обладателем куража все же не сумел. Да, мы об Александре Соболеве. До апреля над его приключениями в «Зените» было модно больше смеяться, чем рассуждать всерьез. Подшучивали и над Сергеем Семаком, который упорно верил в нападающего, который долго тащил на себе бремя статистики «0+0» по системе «гол+пас».

Но в решающий момент Соболев поверил в себя и стал приносить результат, а не просто порой отмечаться в протоколе. Началось с игры против «Локомотива». И пошло по нарастающей. Например, его дубль принес победу над «Пари НН» (2:1), без которой сейчас бы не рассуждали о шансах «Зенита». За неполный май он забил трижды. Неплохо для того, кто почти весь сезон не показывал ничего голевого. Вот и теперь отметился победным мячом. Причем еще и в эффектном стиле.

Случилось это на исходе получаса игры, когда давление «Зенита» вскружило-таки голову ростовчанам. Скидку Нино после углового нельзя было назвать удобной, но находившийся спиной к воротам Соболев среагировал единственно верным способом – пробил в падении через себя. И это сработало. Натиск петербуржцев, продолжавшийся до перерыва, мог наводить на мысль, что это точно не последний гол, но на деле он оказался ценнее, чем можно было представить. Хотя тот же Соболев мог и до разгрома дело довести, но попал в каркас ворот. У него одного за первый тайм было четыре удара – столько же, сколько у всего «Ростова».

Впрочем, и ростовчане изредка покалывали противника еще в первом тайме, вскрывая потенциальную нервозность зенитовцев. Она стала выражаться более явно с приближением финального свистка и с увеличением опыта игроков на поле среди ростовчан: Альба не желал просто отдавать матч, поэтому постепенно выпускал на замену тех, кто делал состав «Ростова» более привычным и боевым.

Драматичная развязка

Наверное, суетливой и нервной концовки «Зенит» мог избежать, если бы гол, забитый Соболевым в начале второго тайма, оказался засчитанным. Судья сначала так и сделал. А потом ВАР ему подсказал, что отдававший голевой пас Максим Глушенков наступил на ногу Андрею Ланговичу. И взятие ворот отменили. Вот с того момента «Зенит» стал утрачивать уверенность, а ростовчане наседали все плотнее.

За весь второй тайм петербуржцы нанесли всего два удара, и оба оказались неточными. Разница со статистикой первого тайма просто поразительная. У «Ростова» после перерыва было шесть попыток, включая две точные. Нельзя сказать, что это разрыв, но перевес ощутимый. Да и владение мячом уже оставалось за хозяевами – более 56 процентов.

Тут уж в ход шло все, в том числе и откровенное затягивание времени – привет тем, кто насмехался над потугами «Краснодара» в конце матча с «Оренбургом». А на последних секундах «Зенит» все же пропустил от опытнейшего Николая Осипенко, вышедшего как раз спасать ростовчан в перерыве. Однако судьи зафиксировали у него офсайд. Возможно, не менее судьбоносное решение для судьбы чемпионства, чем гол Соболева. Это мы узнаем менее чем через неделю.

Чтобы стать чемпионами, «Зениту» нужно обыгрывать в следующем туре на своем поле «Ахмат» и надеяться на то, что «Краснодар» дома не одолеет «Динамо». Ничья устроит «Зенит», если «быки» проиграют москвичам – при равенстве очков у петербуржцев будет преимущество по личным встречам. И хоть все по-прежнему в руках самих краснодарцев, каждый понимает, что перед ними стоит гораздо более сложная задача, чем перед «Зенитом». Ведь «Динамо» при Ролане Гусеве выиграло три матча из трех.