«Спартак» обменял 27 миллиардов рублей на «дырку от бублика». Деньги не принесли кубки

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сегодня, 19:14

Обидный, но знакомый клубу финал сезона.

Главный итог. Остались без трофеев

Сезон 2024/25 для московского «Спартака» завершился полным провалом. Любое место в РПЛ ниже первого – неудача для амбициозных и обеспеченных спонсорами «красно-белых». Сезон оставит после себя привычное ощущение несбывшихся надежд и привкус горечи от упущенных возможностей. Несмотря на отдельные яркие моменты и проблески атакующего, размашистого, смелого футбола, главный итог оказался неутешительным: «красно-белые» вновь остались без трофеев. Фанаты справедливо недовольны — они из года в год ждут возвращения клуба на вершину. Отсутствие титулов в очередной раз подчеркнуло системные проблемы, которые не удалось решить ни тренерскому штабу, ни руководству клуба. Весной догнали грехи прошлого, уступали в недавних дерби, не считая кубкового матча с «Динамо», и проиграли «Ростову» по пути в Суперфинал Кубка.

Лучший футболист. Эсекьель Барко

В середине сезона были и другие кандидаты, но по сумме всех футбольных месяцев побеждает плеймейкер Барко. Перебравшись в «Спартак» прошлым летом, аргентинец быстро стал ключевой фигурой в атакующих построениях команды. Техника, дриблинг и нестандартные решения левого центрального хавбека улучшили «Спартак». Умение обострить игру у чужих ворот выручало и придавало силы форвардам. Барко сделал 7 ассистов в РПЛ . Также пригодилось его умение реализовать пенальти. Всего у Эсекьеля 12 мячей в чемпионате. Барко мгновенно стал одним из лидеров. По системе «гол плюс пас» во всех турнирах перешел отметку в 20 баллов. Статистика красноречиво свидетельствует о значимости Барко. Осталось не потерять аргентинца летом, ведь шустрого невысокого диспетчера заметили европейские клубы. Аргентинцу лишь 26 лет, а его стиль подходит для разных лиг.

Цифра года. 14.8 миллиарда рублей

Критические стрелы в адрес «Спартака» важно метать, основываясь на расходах клуба. Официальный показатель за прошлый год – 14.8 миллиарда рублей. Добавили ещё два миллиарда по сравнению с позапрошлым годом. Когда в команду вложили за два года более 300 миллионов евро, то ожидали увидеть капитана «Спартака» хотя бы с одним кубком в руках. Ни Абаскаль, ни Станкович не завоевали трофеи. Раздражение вызывает отсутствие приятной связи между расходами и минимизацией глупых поражений. Кубковые турниры всегда опасны. Зато есть чемпионат, где «Краснодар» без сказочных покупок и невероятного состава дерется с «Зенитом» за первое место второй сезон подряд. «Спартак» так пока не умеет.

Нервозность сезона. Деян Станкович

Назначение Станковича воспринималось с долей оптимизма. Скептически настроенные фанаты ждали худшего наставника у руля. Но сербский специалист после удачного отрезка подставил команду весной. Сезон под руководством Деяна получился агрессивным и красным от удалений. С тактикой Станкович не заигрался, но футбольных перепадов не избежал. Неумение войти в игру, необъяснимые замены и некрасивое поведение тренера добавляли напряжения. Отношения с болельщиками вряд ли стали лучше после бешеных результатов весной. Критика в адрес Станковича стала регулярной. О правильности курса и методах тренера не спорили, ведь Деня выбил деньги на новичков и предложил понятную тактику «4-3-3». А вот с мелочами Станкович работал плохо. Вместо хладнокровности заразил футболистов тревожностью, которая привела к решающим поражениям на радость недоброжелателям.

Яркое воспоминание. Победная серия

Команда Станковича словно репродукция известной картины. В целом у них неплохой футбол, «Спартак» по меркам РПЛ – сильная команда. Цифры хорошие, были победы. В гостях едва не обыграли «Зенит» в большинстве, а дома одержали долгожданную приятную победу. Но репродукция почему-то не вызывает тех чувств, что оригинальная картина. «Спартаку» не хватило магии. Подарили и отобрали у фанатов надежду, жесткое поведение Станковича и футболистов. Точно неправильно провели зимние сборы, ведь скакали по кочкам результатов. Обыграли сложных соперников, теряли очки против крепких середняков. Вылетели из Кубка страны от «Ростова», а не от «Зенита». Зато до поражения от «Рубина» в Казани была серия из 7 побед подряд. Крутые результаты, но рекорд «Спартака» не лучший в чемпионате. У «Краснодара» была серия из 11 подряд побед.

Главный парадокс. Манфред Угальде

Угальде не удивил слабой игрой весной, поскольку год назад не мог забить в РПЛ . Затем был невероятный яркий отрезок с постоянными голевыми включениями. Станкович не разгадал ребус Угальде, не превратил Манфреда в стабильную голевую машину. Форвард не огорчил «Ростов» на днях, а перед этим его безголевые поединки отбросили «Спартак» на пятую строчку в РПЛ . Угальде может остаться лучшим снайпером лиги, хватит 16 забитых мячей. Но год назад Кассьерра из «Зенита» забил 21 гол, так что костариканцу рано было почивать на лаврах. «Спартак» потерял шансы на трофеи из-за нестабильности футболистов, способных на подвиги. Психологическое давление на Угальде выросло после голов, Манфреда надежнее прикрывали.

Ключевой минус. Недобрали голов

Дело не в банальной реализации моментов. «Спартак» не второй «Ахмат», у команды Станковича нет дикой разницы между xG и забитыми голами. Проблемы москвичей глубже. Для начала им не хватило активности латералей в атаке. У Денисова и Рябчука сумма xA ниже, чем у запасного вингера Медины. Показатель xA равен сумме xG атак, где футболисты отдавали последние передачи. А основной левый вингер «Спартака» Маркиньос только недавно сравнялся с уехавшим зимой форвардом Николсоном по качеству моментов в РПЛ . И пока у бразильца нет голов в чемпионате. Самый дорогой новичок в истории «Спартака» Гарсия тоже без забитых мячей в РПЛ . Не хватало фантазии, хладнокровия, точности или везения. Футболисты с яркими голевыми отрезками, вроде форварда Угальде и хавбека Мартинса, выключались после вспышек. У «Спартака» много передач в финальную треть, также они первые по ожидаемым очкам.