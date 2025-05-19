Прощальный гол вратаря Муслеры, трагедия «Аякса» и слёзы Дьёкереша. Футбол не перестаёт удивлять

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сегодня, 09:59

Невероятная борьба за титулы.

«Аякс» ошарашен, а футболисты ПСВ без ума от счастья

Легко понять бурную радость Гуса Тиля, бывшего хавбека «Спартака», и хорватского ветерана Ивана Перишича. На старости футбольных лет универсальный солдат вернулся в ПСВ , но не надеялся отпраздновать новый чемпионский титул в мае 2025 года. «Аякс» неожиданно поднялся наверх после краха в прошлом сезоне. Полтора года назад первая команда великого клуба опускалась ко дну таблицы, а в итоге финишировала на скромной пятой строчке. Чемпионы из ПСВ год назад опередили «Аякс» на 35 очков.

Не думали, что такую разницу можно нивелировать за год. В Амстердаме ведь ничего системно не поменялось. Зато пригласили талантливого 36-летнего тренера Франческо Фариоли. Тосканец работал с «Ниццей», а перед стартом нового сезона выбрал «Аякс». В результате за пять туров до конца чемпионата клуб из Амстердама опережал исторического соперника из Эйндховена на девять очков. Невероятный отрыв на такой скромной дистанции. «Аяксу» для досрочного чемпионства оставалось выиграть несколько матчей.

Но «красно-белые» не ищут лёгких путей. Клуб из Амстердама выиграл лишь один из пяти последних матчей в чемпионате. Было два поражения и две ничьи. ПСВ собрал семь побед подряд. Добивает психику фанатов «Аякса» понимание того, что их команда не была хуже конкурента в личных встречах. Перед стартом победной чемпионской серии ПСВ тренера Петера Боса проиграл дома «Аяксу» 0:2. В итоге титул забрала команда, которая дважды уступила конкуренту в чемпионате и опередила его всего на один пункт.

Зато у ПСВ есть одна прекрасная особенность: речь об одной из самых агрессивных атакующих команд мира. Они забили 103 гола в 34 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов допустили поражение 1:7 от «Арсенала», но даже против лондонского клуба в двух матчах придумали три мяча. В чемпионате шесть футболистов ПСВ забили более 10 голов за сезон. У троих футболистов, в том числе у Тиля, есть также не менее десяти ассистов. Живая, дикая и смелая команда награждена драматичной победой.

Муслера забил гол, а у «Галатасарая» «золотой дубль»

Один из самых крутых южноамериканских голкиперов своего поколения Муслера играл за «Галатасарай» 14 лет. Капитан команды из Стамбула раньше летал на матчи сборной Уругвая, в составе которой провёл 133 поединка, и верно служил клубу с эмоциональными фанатами. «Галатасарай» умеет уважительно относиться к ветеранам: Муслера в 38 лет оставался основным голкипером. Бывший вратарь «Лацио» шесть раз выигрывал чемпионат Турции, а теперь у Фернандо в коллекции седьмой титул и прощальный гол.

Отмечаем в этом эпизоде нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена. Добродушный нигериец оказался в Стамбуле из-за сказочного упрямства итальянского миллиардера и владельца «Наполи» Де Лаурентиса. Дедушка Аурелио не смог организовать трансфер сильного форварда в ПСЖ или «Челси», но в процессе успел поссориться с агентом любимца неаполитанской публики. Загнал беднягу в Стамбул, но Осимхен оказался профессионалом. Виктор играет в слишком слабой для него лиге, но работает для фанатов.

Форвард сразу подружился с турецкой публикой и стал своим в коллективе. Хотя вчера Осимхен мог сделать дубль в чемпионском поединке, он отдал право на пенальти Муслере. Фернандо забил второй гол за «Галатасарай», хотя исполнил пенальти плохо – коллега угадал направление удара, но мяч прошёл в сетку ворот. Уругваец прощается с диким чемпионатом Турции в слезах и с двумя трофеями. Кубок Турции «Галатасарай» тоже выиграл. А главными неудачниками сезона стали Моуриньо и его звёздный «Фенербахче».

Хотя у Жозе классные футболисты, особенно в линии атаки с Тадичем и Джеко, но Моуриньо не стал королём турецкой Суперлиги. Титулы забрал тренер Окан Бурук, которого Моуриньо хватал за нос и сравнивал с обезьяной за поведение на бровке. Скандальность турецкого футбола равна эмоциональности трибун и участников матчей. Хотя играть они тоже умеют. «Галатасарай» не растерялся после травмы форварда Икарди, молодые турки и Осимхен не подвели. У Виктора 25 голов в Суперлиге, форвард готов вернуться в Италию.

Голевой монстр Дьёкереш сделал «Спортинг» первым

Двойной праздник в доме Криштиану Роналду. Любимый клуб его мамы и семьи «Спортинг» сумел защитить чемпионское звание, невзирая на потерю тренера Рубена Аморима по ходу сезона. Второй повод для радости – Криштиану Роналду-младший сделал дубль в ворота сборной Хорватии, его команда выиграла 3:2 и стала победительницей мемориального турнира. А у «Спортинга» официальные соревнования и тяжелейшая развязка сезона. Команда положилась на голевые таланты шведа Виктора Дьёкереша.

В Турции «Галатасарай» комфортно опередил «Фенербахче» на восемь пунктов, а ПСВ в Нидерландах помог жесткий функциональный кризис «Аякса». В Португалии сценарий был другим. «Бенфика» не проигрывала, но утопила чемпионские надежды в море обидных ничьих. «Спортинг» под руководством нового тренера Руи Боржеша, которого забрали у «Витории» после Рождества, едва не упустил титул. Решающим стал поединок предпоследнего тура против «Бенфики». Удалось сыграть вничью на поле главного конкурента.

Поскольку в первом круге Боржеш обыграл соседей 1:0, то по личным встречам «Спортинг» опережал «орлов». В итоге «львы» победили в последнем туре, а «Бенфика» снова потеряла очки. У Дьёкереша безумные 62 гола и 17 ассистов за сезон в сборной Швеции и составе «Спортинга», Виктор заслужил второе подряд чемпионство в Португалии. Игрок плакал после матча, ведь покидает очаровательный Лиссабон. «Спортингу» будет сложно, они привыкли, что швед спасает.

Хотя у «Бенфики» состав сильнее, «орлам» не помог класс футболистов. Дьёкереш выложился на тысячу процентов. Виктор побаивается того, что натворил. Будет сложно приблизиться к такой форме в одном из грандов. Интересно, кого выберет швед с венгерскими корнями? Также один из самых ценных нападающих мира ждёт развязку в гонке за «Золотую бутсу». Хотя есть коэффициент, который повышает шансы Салаха и Мбаппе, Дьёкереш на первой строчке с 39 голами и 58,5 баллами. У Килиана 29 мячей и 56 очков.