Моуриньо: «У меня не было никаких переговоров с Португальской федерацией»

Главный тренер «Фенербахче» после победы над «Эюпспором» высказался о завершающемся сезоне чемпионата Турции, победителем которого стал «Галатасарай».

Весь мир видит, какой лигой является турецкая Суперлига. Я не доволен ситуацией. Не знаю, достаточно ли этого, чтобы провести хороший сезон. Я могу добиться большего, и мои игроки тоже могут.

Также специалист прокомментировал слухи о предварительной договорённости с Португальской федерацией футбола о назначении на должность главного тренера сборной.

У меня не было никаких переговоров с FPF. Мой клуб будет проинформирован, прежде чем я встречусь с кем-либо.

Я лояльный человек, в последний раз, когда ко мне обращался заинтересованный клуб, я сообщил об этом «Фенербахче». Это было в январе.