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Моуриньо: «У меня не было никаких переговоров с Португальской федерацией»

вчера, 18:42

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо после победы над «Эюпспором» высказался о завершающемся сезоне чемпионата Турции, победителем которого стал «Галатасарай».

Весь мир видит, какой лигой является турецкая Суперлига. Я не доволен ситуацией. Не знаю, достаточно ли этого, чтобы провести хороший сезон. Я могу добиться большего, и мои игроки тоже могут.

Также специалист прокомментировал слухи о предварительной договорённости с Португальской федерацией футбола о назначении на должность главного тренера сборной.

У меня не было никаких переговоров с FPF. Мой клуб будет проинформирован, прежде чем я встречусь с кем-либо.

Я лояльный человек, в последний раз, когда ко мне обращался заинтересованный клуб, я сообщил об этом «Фенербахче». Это было в январе.

Моуриньо отказался говорить о том, встречался ли он с президентом стамбульской команды Али Кочем, чтобы обсудить будущее сотрудничество, отметив, что не обсуждает внутренние вопросы с прессой.

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Все комментарии
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 21:17
Там и так хороший тренер
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:58
Заматерел Моуриньо по всем вопросам.
Дипломат.
Но нос тренера Галы прихватил конкретно)))
112910415
112910415
вчера в 19:12
Обидно
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:02
Да и не надо это обеим сторонам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:45
Это наверное хорошо. Для сборной Португалии...
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