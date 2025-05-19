«Аякс» думает о том, чтобы вернуть Эрика тен Хага

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вчера, 14:47

Амстердамский «Аякс» рассматривает возвращение на тренерский пост.

По данным источника, амстердамский клуб всерьёз думает о приглашении тен Хага после решения покинуть клуб. Франческо сегодня попрощался с командой.

Эрик тен Хаг возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионский титул.

Также на тренера претендует леверкузенский «Байер».