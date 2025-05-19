«Аякс» думает о том, чтобы вернуть Эрика тен Хага

Амстердамский «Аякс» рассматривает возвращение Эрика тен Хага на тренерский пост.
По данным источника, амстердамский клуб всерьёз думает о приглашении тен Хага после решения Франческо Фариоли покинуть клуб. Франческо сегодня попрощался с командой.
Эрик тен Хаг возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионский титул.
Также на тренера претендует леверкузенский «Байер».
А зачем там менеджер? Явно не для того, чтобы побеждать в ЛЧ.
"Реал хочет купить - Аякс купил". У них в плюс каждый год по 100-300 миллионов долларов на трансферах. Барыги.
Лысый там будет торговать тупо, как и раньше, он пытался этим заниматься в МЮ но что-то пошло не так.
А зачем там менеджер? Явно не для того, чтобы побеждать в ЛЧ.
"Реал хочет купить - Аякс купил". У них в плюс каждый год по 100-300 миллионов долларов на трансферах. Барыги.
Лысый там будет торговать тупо, как и раньше, он пытался этим заниматься в МЮ но что-то пошло не так.
интересный тренер, еще в Турции смелый футбол вставил.
посмотрим, что будет дальше.
интересный тренер, еще в Турции смелый футбол вставил.
посмотрим, что будет дальше.