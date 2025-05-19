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«Аякс» думает о том, чтобы вернуть Эрика тен Хага

вчера, 14:47

Амстердамский «Аякс» рассматривает возвращение Эрика тен Хага на тренерский пост.

По данным источника, амстердамский клуб всерьёз думает о приглашении тен Хага после решения Франческо Фариоли покинуть клуб. Франческо сегодня попрощался с командой.

Эрик тен Хаг возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионский титул.

Также на тренера претендует леверкузенский «Байер».

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 15:48, ред.
Посмотрите на происходящее в Аяксе много лет, клуб собрал сильный коллектив скаутов и скупает по дешевке талантливую молодежь по всей планете, в потом распродает через пару лет с ценником в 5-10 раз выше.
А зачем там менеджер? Явно не для того, чтобы побеждать в ЛЧ.
"Реал хочет купить - Аякс купил". У них в плюс каждый год по 100-300 миллионов долларов на трансферах. Барыги.
Лысый там будет торговать тупо, как и раньше, он пытался этим заниматься в МЮ но что-то пошло не так.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:58
жаль. что у Фариоли мало что получилось в Аяксе.
интересный тренер, еще в Турции смелый футбол вставил.
посмотрим, что будет дальше.
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