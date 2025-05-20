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Тикнизян: «Тяжело молчать целый год, делать вид, что ничего не случилось»

сегодня, 00:37

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча с ЦСКА (2:2) в 29-м туре РПЛ высказался о своём игровом времени.

Прошедшую игру футболист провёл в запасе.

Я благодарен «Локомотиву», главному тренеру, что он для меня сделал. Но я не игрок даже ротации, и это надо принимать с достоинством. После сезона будет диалог с руководством и буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за 4 года я ничего не смог выиграть. Клуб дал мне больше, чем я сам приобрёл. Тяжело молчать целый год, делать вид, что ничего не случилось. За этого человека я готов был лечь костьми, а по итогу стал изгоем. Такова жизнь, я это принимаю.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:50
Значит плохо старался. Переходи в средняк РПЛ...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:28
Это чего случилось? За кого он там костьми собрался ложиться?))
vdppk7knb39t
vdppk7knb39t
сегодня в 03:12
Что-то не по делу разнылся Ромашкин
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:38
Выиграл занозы... Самый хитрый из армян....
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