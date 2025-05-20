Тикнизян: «Тяжело молчать целый год, делать вид, что ничего не случилось»

Защитник «Локомотива» после матча с ЦСКА (2:2) в 29-м туре РПЛ высказался о своём игровом времени.

Прошедшую игру футболист провёл в запасе.

Я благодарен «Локомотиву», главному тренеру, что он для меня сделал. Но я не игрок даже ротации, и это надо принимать с достоинством. После сезона будет диалог с руководством и буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за 4 года я ничего не смог выиграть. Клуб дал мне больше, чем я сам приобрёл. Тяжело молчать целый год, делать вид, что ничего не случилось. За этого человека я готов был лечь костьми, а по итогу стал изгоем. Такова жизнь, я это принимаю.