Агент Батракова подтвердил, что игроком зимой интересовался «Вольфсбург»

Агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , прокомментировал информацию о том, что игроком зимой интересовался «Вольфсбург».

Зимой «Вольфсбург» действительно интересовался Батраковым. На тот момент «Локомотив» не стал рассматривать предложения. А со стороной игрока они не общались, потому что клуб не рассматривал продажу Батракова.

Кто ещё интересовался Алексеем зимой? То, что было зимой, не стоит ворошить. Все интересанты получили тот ответ, который получил «Вольфсбург». На тот момент «Локомотив» не рассматривал никакие предложения.

Что касается информации об интересе «Вольфсбурга» к Батракову сейчас, то она не соответствует действительности. На сегодняшний день по Алексею никто из клубов не обращался.