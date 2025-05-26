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Агент Батракова подтвердил, что игроком зимой интересовался «Вольфсбург»

вчера, 18:59

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал информацию о том, что игроком зимой интересовался «Вольфсбург».

Зимой «Вольфсбург» действительно интересовался Батраковым. На тот момент «Локомотив» не стал рассматривать предложения. А со стороной игрока они не общались, потому что клуб не рассматривал продажу Батракова.

Кто ещё интересовался Алексеем зимой? То, что было зимой, не стоит ворошить. Все интересанты получили тот ответ, который получил «Вольфсбург». На тот момент «Локомотив» не рассматривал никакие предложения.

Что касается информации об интересе «Вольфсбурга» к Батракову сейчас, то она не соответствует действительности. На сегодняшний день по Алексею никто из клубов не обращался.

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25 мая
Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:44
Да и то соврал!))))...Иначе бы Леха пылил бы уже в нижней саксонии)))
uq42d2gjgnmp
uq42d2gjgnmp
вчера в 19:23
Это для него очень хороший вариант!
протон
протон
вчера в 19:06
Ему бы Португалию. По игровому стилю как раз будет легко адаптироваться после рпл, да и команды там умеют работать с молодыми.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:04
А почему только сейчас это озвучил агент футболиста?
Гость
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