Угальде близок к уходу из «Спартака»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, многие европейские клубы проявили интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде. Он стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ, забив 17 голов.
В декабре на Угальде обратили внимание такие клубы, как ПСЖ и «Монако».
И вообще, не очень понятно, что, именно может привлекать в Угальде потенциальных покупателей? Очень узкопрофильный нападающий, страшно зависимый и как показали два его сезона в Спартаке, не очень маневренный форвард. С другой стороны, интерес может быть из Европы, вопрос- откуда? Предложения из Европы- не значат запрос от Реала, Ливерпуля или МС.
Думаю, никуда он не уйдет...
А Спартаку, по любому нужен мощный ЦН, потому что Угальде, при всём желании на центрового не тянет, даже чисто физически...
И вообще, не очень понятно, что, именно может привлекать в Угальде потенциальных покупателей? Очень узкопрофильный нападающий, страшно зависимый и как показали два его сезона в Спартаке, не очень маневренный форвард. С другой стороны, интерес может быть из Европы, вопрос- откуда? Предложения из Европы- не значат запрос от Реала, Ливерпуля или МС.
Думаю, никуда он не уйдет...
А Спартаку, по любому нужен мощный ЦН, потому что Угальде, при всём желании на центрового не тянет, даже чисто физически...