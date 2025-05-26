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Угальде близок к уходу из «Спартака»

вчера, 08:46

По информации инсайдера Фабрицио Романо, многие европейские клубы проявили интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде. Он стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ, забив 17 голов.

В декабре на Угальде обратили внимание такие клубы, как ПСЖ и «Монако».

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:11
Думается Ливая и покупали зимой за такие деньги как замену Угальде, зная что уйдет летом
Кстати Ливай еще себя проявит и форвард он более разноплановый
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:39
Мэни просто берегли весной, а все подумали что сдал парень.
Лучше Барко купите, он просто ноль
4RT
4RT
вчера в 16:58
Очередной вброс для повышения зарплаты
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:20
Не знаю, Володя, когда и где, Станок вернул спартаковский дух. В упор не вижу. Один раз, что-то похожее на Спартак-80х, я увидел в Химках, и всё, после этого начались непонятные эксперементы с составом, смена тактики, идиотский прессинг, в который Спартак никогда не играл в своей истории и тд. То, что сейчас происходит- это не Спартак, во всяком случае, это, точно не тот Спартак, который я помню и хочу видеть. Если Мор думает иначе- флаг ему в руки.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:13
Возможно вы правы, спорить не буду. Но с другой сторону: как и чем, мог Станок убить психику Угальде? Просто у тренера нет оригинальных идей, он не умеет предвидеть ситуацию, не умеет развивать таланты, разумно эксперементировать и тп. Я не в курсе, на счет микроклимата в команде, не знаю, что там происходит, но к примеру, тот же Бабич ,явно сдал за год, а был довольно качественный защитник. Вобщем, вопросов много, а кто прав или виноват ответить сложно.
красноярец
красноярец
вчера в 15:13
Если хочет прогрессировать как игрок то надо уходить в Европу, если хочет поднять бабосы то вэлком Газпром зенит.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:49
Очень сильно, сомневаюсь, что Ливай прям Станком был выпрошен. Это не соотечественник Илич. Сербу предложили этого игрока он согласился. При этом он его пытался использовать и на фланге. Но видно, что это ЦН, который и головой умеет играть и спиной к воротам мяч укрывать.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:45, ред.
Ну так вся нестабильность на совести руководства мне кажется, есть игроки, а особенно в это время, со слабым характером, большинство, под которых если купить форварда за 20 лямов им сразу становится тяжело уровень держать. Но об этом в Лукойле не думают, а Станок взял и психованными решениями добил парню окончательно самооценку. Теоретически
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:09
Букву перепутал, Комличенко в ПСЖ.
альсато
альсато
вчера в 14:03
Если дадут достойную цену на Манфреда, то Спартаку в срочном порядке придется брать Комличенко на ПМЖ)))))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:41
Володя, я сейчас в магазин, а потом, обязательно отвечу.)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:39
Мне вот очень интересно откуда взялась информация, что Угальде будет полезнее на фланге??? Исходя из чего??? Просто так двигать игрока на другую позицию, из-за того, что пользователю соккера так захотелось, никто не будет.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:38
По-моему, Мор чегой-то употребил запрещённое...:)))

"Эдуард Мор заявил, что Деян Станкович возвращает в клуб спартаковский дух.

«На самом деле я переживал, что контракт могут не продлить. Я понимаю, что хотелось бы большего, но я вижу, что «Спартак» при нем смотрится лучше, есть потенциал.

Была семиматчевая серия из побед. Да, где‑то Станкович перебарщивал с тактикой, которую команда не всегда воспринимала. Костяк команды сложился, у него есть авторитет среди футболистов – это самое главное. Они его слушают и верят, болельщики любят.

Он возвращает в команду спартаковский дух. Если сильнейшие футболисты останутся, а еще кого‑то приобретут, то мы через год будем обсуждать, как «Спартак» хорошо выступил», – заявил бывший футболист красно-белых."
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:31
Ключевая фраза - ... на разных участках поля и НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ.
Разве можно сказать, что у Угальде ничего не получилось на позиции ЦН??? Нет. У него получилось стать лучшим бомбардиром. Тогда вопрос зачем его двигать и искать другую позицию???
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:24
Если что, 17 голов это огромная польза для команды. Зачем Угальде искать другую позицию, если на этой есть прок. Позднякова пробовали так как он не приносил такой пользы. Это бред двигать Угальде по другим позициям, если он забил 17 голов в роли ЦН. Пробуют лишь когда игрок не приносит ничего, здесь есть результат. А стабильность приходит с опытом.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:21
Стабильности нет и у соболя и видна явная деградация, но почему то тебя это не волнует.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:19
Бесков пробовал Борю Позднякова на разных участках поля и ничего не получалось. И только случайно, в силу обстоятельств попробовал его на месте правого-полусреднего и у парня пошла игра!!! А потом, Бесков задвинул окончательно Борю на фланг, где он играл и в Спартаке и в Динамо, и как играл!!!!!!!
Я это к тому, что надо уметь ждать и экспериментировать, а Станок этого не умеет. А то, что у Угальде были удачные всплески, этого никто не отрицает, но в любом деле важна стабильность, а вот, её то, как раз и нет.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:11, ред.
Ну да, психи Станковича и замены в первом тайме никак не бьют по психике неокрепшего молодого юнца. И мы с вами при всем уважении каких то разных Угальде видели, я видел как Станкович убирал его на фланг где он окончательно терялся, не разу это ещё не принесло пользы, всё это осенью было. А ещё было что Угальде прекрасно отрывался от соперников в штрафной и находил момент для точного разящего удара по воротам тоже осенью как он по итогам чемпионата и добился того чтобы стать бомбардиром. Это то что я видел
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:53
И спрыгивать с темы, это когда сам приводишь пример как стабильно Блохин забивал свои голы в сезоне, а потом уклоняться про вопрос о стабильности забивания соболя.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:45
Никогда тут не лгал и говорил всегда по делу, исходя из фактов. Это не я переворачивал чужие комментарии с ног на голову.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:42
Какая ложь??? Сборная Мира это разве только когда в команде куча легионеров высочайшей пробы??? Нет. Для меня сборная Испании образца 2008-2012 сборная Мира, именно из-за количества топовых игроков. Также и Реал того времени, много крутых игроков, плюс главная звезда ди Стефано.

Ложь - это Марадона так себе игрок. Когда я говорил правду, что он наркоман.
Capral
Capral
вчера в 12:39
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:37, ред.
    Подписываюсь под мнением о борове. )
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 12:32, ред.
    Мне не надо смотреть никуда. Я знаю кто играл в Реале того времени и читал книгу ди Стефано "Спасибо старина". Поэтому я знаю в отличие от некоторых таких игроков как Копа, Хенто и тд.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 12:29
    Всё очень элементарно, если понимать о чём речь.
    Конечно, ещё скажи, что Реал выигрывал те кубки посредственными испанцами. И главная звезда того времени во всём европейском футболе был ди Стефано.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 12:27
    Регламент мне покажи сборной Мира. Сборная Испании с 2008 по 2012 была сборной Мира, исходя из того, что большинство игроков лучших на своих позициях было именно в ней.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:26
    На счет ПСЖ это слишком...
    Поставьте его на край..
    Один в один он обведет, пробежит в угол и подаст в штрафную...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 12:25
    Тему проиграл ты. У тебя полное отсутствие аргументов. А у меня они есть. 17 голов Угальде это доказательство. Ноль голов на фланге за полгода в этой роли также есть. 5 жалких голов Соболя за сезон в роли ЦН также присутствуют.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:24
    Посмотри, элементарно, гражданство, каждого игрока Реала- там всё, черным по белому написано!!!!!!! Неужели, даже это, ты не можешь сделать??? Ну всё же, буквально разжевано цветными карандашами!!!
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 12:19
    По делу это 17 голов Угальде в сезоне. Полгода игры на фланге в Спартаке с нулём голов и кое-как 5 голов Соболя в роли ЦН. Вот это по делу. И на этот аргумент у тебя лишь образные фразы.
    Гость
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