Батраков зимой мог перейти в «Вольфсбург» за 15 млн евро

Прошлой зимой «Вольфсбург» пытался подписать 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Немецкий клуб предложил за него 15 млн евро с учетом бонусов.
На данный момент по игроку не поступало никаких предложений.
Прошлой зимой «Вольфсбург» пытался подписать 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Немецкий клуб предложил за него 15 млн евро с учетом бонусов.
На данный момент по игроку не поступало никаких предложений.
"На данный момент по игроку не поступало никаких предложений."
Зенит должен активизироваться)
"На данный момент по игроку не поступало никаких предложений."
Зенит должен активизироваться)