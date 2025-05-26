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Батраков зимой мог перейти в «Вольфсбург» за 15 млн евро

вчера, 12:42

Прошлой зимой «Вольфсбург» пытался подписать 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Немецкий клуб предложил за него 15 млн евро с учетом бонусов.

На данный момент по игроку не поступало никаких предложений.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
вчера в 22:31
Стандартная утка от агента... Кто вообще ведётся на такое - 8летки? Или редакторы Soccer...
112910415
112910415
вчера в 17:21
Не готов молодой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:05, ред.
То, что было прошлой зимой и чего не было можно теперь описывать с хорошей сочной фантазией. Например. За Батраковым приезжали из Реали и Ливерпуля с контрактами готовыми, но парня мама не отпустила.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:28
Вот если он следующий сезон проведет не ниже прошедшего тогда и можно будет говорить о его продаже в европу...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57
Самое интересное написано в конце:
"На данный момент по игроку не поступало никаких предложений."
Зенит должен активизироваться)
qvpq7kyr5wjn
qvpq7kyr5wjn
вчера в 12:53
Похоже больше столько за него не предложат.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:52
Неплохо провел сезон, ставки должны подняться)
протон
протон
вчера в 12:45
Ну по факту учитывая возраст и удачный сезон, позицию, то вполне за него могут предложить 20-25 лямов
Гость
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