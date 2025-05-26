Батраков зимой мог перейти в «Вольфсбург» за 15 млн евро

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вчера, 12:42

Прошлой зимой «Вольфсбург» пытался подписать 19-летнего полузащитника «Локомотива» .

Немецкий клуб предложил за него 15 млн евро с учетом бонусов.

На данный момент по игроку не поступало никаких предложений.