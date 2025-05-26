Представитель Голенкова: «Егор может заиграть в „Спартаке“»

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» , прокомментировал информацию о том, что «Спартак» получил предложение подписать 25-летнего игрока.

Только в «Спартаке» могут подтвердить данную информацию. Егор может заиграть в этом клубе. Не готов ответить на вопрос, мог бы Егор туда перейти. У него мысли только о Суперфинале Кубка. После этого рассмотрим все варианты.