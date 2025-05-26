Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Представитель Голенкова: «Егор может заиграть в „Спартаке“»

вчера, 15:11

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию о том, что «Спартак» получил предложение подписать 25-летнего игрока.

Только в «Спартаке» могут подтвердить данную информацию. Егор может заиграть в этом клубе. Не готов ответить на вопрос, мог бы Егор туда перейти. У него мысли только о Суперфинале Кубка. После этого рассмотрим все варианты.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиБатраков зимой мог перейти в «Вольфсбург» за 15 млн евро
Вчера, 12:42
СлухиТоп-клубы РПЛ интересуются защитником «Рубина»
Вчера, 11:33
Слухи«Спартаку» предложили подписать форварда «Ростова»
Вчера, 10:28
СлухиУгальде близок к уходу из «Спартака»
Вчера, 08:46
СлухиТоп-клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Ростова»
25 мая
СлухиТикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду»
25 мая
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:07
Да читал...
И разное читал...
Но, с учётом того, что в городе Ростове болелы любят ИГРАЮЩУЮ команду, а ФК Ростов, кроме как с Бердыевым, был всегда ИГРАЮЩИМ, такой переезд выглядел бы логичным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:57
У Ростова с новыми - старыми хозяевами неясно
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:45
Вроде писалось, что Осинкина новый БУДУЩИЙ хозяин ФК Ростов ждёт-с "со своими вАробышками" из КС. )
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:43
Насчёт "может заиграть в Спартаке" - это вилами по воде писано.
Или не вилами. ))
А, вот, то, что САМ Голенков и его агент прилично срубят бабла за время контракта - неоспоримый факт.
a-league
a-league ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:02, ред.
Тут не ФНЛ светит, а судьба Тосно. Спасибо новому губернатору - решил поиграться во власть (на кошках потренироваться), нашёл место
112910415
112910415
вчера в 17:19
Или на скамью присядет?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:00
А шо Ростов совсем развалить решили. Осипенко в Зенит, Комличенко в Краснодар, Голенков в Спартак, а Ростов в ФНЛ? Казаки ждём ответа
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:39
Не плохой настырный нап...а заиграет не заиграт...???
альсато
альсато
вчера в 15:34
"Может заиграть в этом клубе")))..а в Ростове он в носу ковырялся))))
Вещий
Вещий
вчера в 15:26
Может заиграет... а так же может и присесть на лавочку.
j3ufyr4bvbwx
j3ufyr4bvbwx ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:16
Разве можно верить его словам?
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:16
А может и не заиграть. Но я не против за разумные деньги видеть этого парня.
красноярец
красноярец
вчера в 15:15
По ходу Ростов разбазарят в межсезонье.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 