Представитель Голенкова: «Егор может заиграть в „Спартаке“»

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию о том, что «Спартак» получил предложение подписать 25-летнего игрока.
Только в «Спартаке» могут подтвердить данную информацию. Егор может заиграть в этом клубе. Не готов ответить на вопрос, мог бы Егор туда перейти. У него мысли только о Суперфинале Кубка. После этого рассмотрим все варианты.
И разное читал...
Но, с учётом того, что в городе Ростове болелы любят ИГРАЮЩУЮ команду, а ФК Ростов, кроме как с Бердыевым, был всегда ИГРАЮЩИМ, такой переезд выглядел бы логичным.
И разное читал...
Но, с учётом того, что в городе Ростове болелы любят ИГРАЮЩУЮ команду, а ФК Ростов, кроме как с Бердыевым, был всегда ИГРАЮЩИМ, такой переезд выглядел бы логичным.
Или не вилами. ))
А, вот, то, что САМ Голенков и его агент прилично срубят бабла за время контракта - неоспоримый факт.
Или не вилами. ))
А, вот, то, что САМ Голенков и его агент прилично срубят бабла за время контракта - неоспоримый факт.