«Спартаку» предложили подписать форварда «Ростова»

«Спартаку» предложили рассмотреть возможность приобретения форварда «Ростова» Егора Голенкова.
Однако, по данным источника, «красно-белые» рассматривают покупку другого нападающего из южного клуба — Николая Комличенко. Этот игрок больше соответствует представлениям главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао.
Основными преимуществами Комличенко считаются его ментальные качества и наличие российского паспорта.
Ну что говорить, Дружище, то была Сказка, которую, никто и никогда не повторит!!!!!!!
Ну что говорить, Дружище, то была Сказка, которую, никто и никогда не повторит!!!!!!!
ИСТИНУ ГЛАГОЛЕШЬ! )
А "столб" по моему мнению, так это как был в АПЛ Питер Крауч и, естественно, дельфин (куда ж без него? )) )
У бесковского и романцевского Спартака никакого "столба" и близко не было!
Да и, вообще, по моему мнению: СЕЙЧАС, как только какой-нибудь "столб" в атаке той или иной команды присутствует - сразу готовься смотреть примитивнейшие атаки...
А как он уходит с поля и на замену выходит другой нападающий, так сразу атака сходит на нет, т. к. другие игрочилы уже привыкли "играть в столба".
ИСТИНУ ГЛАГОЛЕШЬ! )
А "столб" по моему мнению, так это как был в АПЛ Питер Крауч и, естественно, дельфин (куда ж без него? )) )
У бесковского и романцевского Спартака никакого "столба" и близко не было!
Да и, вообще, по моему мнению: СЕЙЧАС, как только какой-нибудь "столб" в атаке той или иной команды присутствует - сразу готовься смотреть примитивнейшие атаки...
А как он уходит с поля и на замену выходит другой нападающий, так сразу атака сходит на нет, т. к. другие игрочилы уже привыкли "играть в столба".
Ну, это не совсем так. Можно и Холланда считать столбом или Левандовского или даже Кейна. Но дело в том, что в Спартаке, на сегодня нет нападающего чистого. Угальде нестабилен, Ливай, пока, тоже ещё неизвестно, что из себя представляет, поэтому и получается, что нужен пробивной форвард. Можно конечно и без столба, но тогда нужны подвижные, сильные нападающие. А сейчас, фактически, в команде нет нападения.
Ну, это не совсем так. Можно и Холланда считать столбом или Левандовского или даже Кейна. Но дело в том, что в Спартаке, на сегодня нет нападающего чистого. Угальде нестабилен, Ливай, пока, тоже ещё неизвестно, что из себя представляет, поэтому и получается, что нужен пробивной форвард. Можно конечно и без столба, но тогда нужны подвижные, сильные нападающие. А сейчас, фактически, в команде нет нападения.
Как по мне, так никакого "столба" в Спартак не нужно.
Играть в штрафную "на кого Бог пошлёт" - уже даже не вчерашний, а позавчерашний день.
Отсутствие в этом случае вариативности в атаке?
Так это главный тренер ДОЛЖЕН понимать, как НИЗОМ доставлять мяч в штрафную соперника, наигрывать комбинации и т. д. и т. п. ...
Вот сколько не смотрю ЛУЧШИЕ гейропейские клубы - где-то НЕТ "столба, где- то ЕСТЬ, но в основном мяч НИЗОМ в штрафную, в т. ч. и этому "столбу" другие пасуют.
А если у борова именно ТАКОЕ видение футбола команды - что ж...
Большой прЮвет совету директоров бензоколонки, продлившему контракт с "тренером". который своим видением игры застрял в начале нулевых...
Гарсия, конечно, низковат...
Так можно просто форварда среднего по футбольно-нападающим меркам, подписать, который хорошо кроме того, что играет ногами, ещё и головой "подрабатывает".
А то - "нужен столб, нужен столб"...
Как по мне, так никакого "столба" в Спартак не нужно.
Играть в штрафную "на кого Бог пошлёт" - уже даже не вчерашний, а позавчерашний день.
Отсутствие в этом случае вариативности в атаке?
Так это главный тренер ДОЛЖЕН понимать, как НИЗОМ доставлять мяч в штрафную соперника, наигрывать комбинации и т. д. и т. п. ...
Вот сколько не смотрю ЛУЧШИЕ гейропейские клубы - где-то НЕТ "столба, где- то ЕСТЬ, но в основном мяч НИЗОМ в штрафную, в т. ч. и этому "столбу" другие пасуют.
А если у борова именно ТАКОЕ видение футбола команды - что ж...
Большой прЮвет совету директоров бензоколонки, продлившему контракт с "тренером". который своим видением игры застрял в начале нулевых...
Гарсия, конечно, низковат...
Так можно просто форварда среднего по футбольно-нападающим меркам, подписать, который хорошо кроме того, что играет ногами, ещё и головой "подрабатывает".
А то - "нужен столб, нужен столб"...
По моему мнению, никто из них не нужен.
По моему мнению, никто из них не нужен.