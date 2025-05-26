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«Спартаку» предложили подписать форварда «Ростова»

вчера, 10:28

«Спартаку» предложили рассмотреть возможность приобретения форварда «Ростова» Егора Голенкова.

Однако, по данным источника, «красно-белые» рассматривают покупку другого нападающего из южного клуба — Николая Комличенко. Этот игрок больше соответствует представлениям главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао.

Основными преимуществами Комличенко считаются его ментальные качества и наличие российского паспорта.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:16
Какие Голенковы с Комлями? С ними место за пятое бодаться не больше. Угальде за 15 отдадут-нужно в центр ломовика типа Эменике или Кордобы и к ним вингера помощнее Бонга-вот это дело. Плюс опорник. а за 15 лямов можно очень приличного ломтя найти даже в Бразилии или Аргентине. А наши.. тупо так не умеют.
альсато
альсато
вчера в 13:38
ГОЛгадзе, пардон!...Гонгадзе берите из Хабаровска! и будет вам счастье))))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:33
Вот ТАКОЙ футбол и нужно ставить Спартаку, а не беганье за мячом "по борову" ((
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:08, ред.
У Бескова был другой футбол- подвижный, в котором, даже статичный С.Родионов вынужден был передвигаться по полю, а не застаиваться на месте.
Ну что говорить, Дружище, то была Сказка, которую, никто и никогда не повторит!!!!!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:57
О, я рад, что наконец-то благодаря мне, ты узнал, что Ливай ЦН.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:53
"нужны подвижные, сильные нападающие. А сейчас, фактически, в команде нет нападения."

ИСТИНУ ГЛАГОЛЕШЬ! )
А "столб" по моему мнению, так это как был в АПЛ Питер Крауч и, естественно, дельфин (куда ж без него? )) )
У бесковского и романцевского Спартака никакого "столба" и близко не было!
Да и, вообще, по моему мнению: СЕЙЧАС, как только какой-нибудь "столб" в атаке той или иной команды присутствует - сразу готовься смотреть примитивнейшие атаки...
А как он уходит с поля и на замену выходит другой нападающий, так сразу атака сходит на нет, т. к. другие игрочилы уже привыкли "играть в столба".
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:45
Привет, Володя!!!
Ну, это не совсем так. Можно и Холланда считать столбом или Левандовского или даже Кейна. Но дело в том, что в Спартаке, на сегодня нет нападающего чистого. Угальде нестабилен, Ливай, пока, тоже ещё неизвестно, что из себя представляет, поэтому и получается, что нужен пробивной форвард. Можно конечно и без столба, но тогда нужны подвижные, сильные нападающие. А сейчас, фактически, в команде нет нападения.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:38
Если Угальде слиняет , то брать надо но по мне то лучше Голенкова взять...он помоложе и еще всего себя не исчерпал...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:18
Приветствую, Витя! )
Как по мне, так никакого "столба" в Спартак не нужно.
Играть в штрафную "на кого Бог пошлёт" - уже даже не вчерашний, а позавчерашний день.
Отсутствие в этом случае вариативности в атаке?
Так это главный тренер ДОЛЖЕН понимать, как НИЗОМ доставлять мяч в штрафную соперника, наигрывать комбинации и т. д. и т. п. ...
Вот сколько не смотрю ЛУЧШИЕ гейропейские клубы - где-то НЕТ "столба, где- то ЕСТЬ, но в основном мяч НИЗОМ в штрафную, в т. ч. и этому "столбу" другие пасуют.
А если у борова именно ТАКОЕ видение футбола команды - что ж...
Большой прЮвет совету директоров бензоколонки, продлившему контракт с "тренером". который своим видением игры застрял в начале нулевых...
Гарсия, конечно, низковат...
Так можно просто форварда среднего по футбольно-нападающим меркам, подписать, который хорошо кроме того, что играет ногами, ещё и головой "подрабатывает".
А то - "нужен столб, нужен столб"...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:07
Если и брать то только Голенкова. Но он и гораздо дороже обойдётся..
Capral
Capral
вчера в 11:24, ред.
Голенкова плохо помню, но Комли, в Спартаке- хуже чем корове седло, на мой взгляд. Для Ростова и его силового футбола- да, отлично смотрится, но не для Спартака. С кем, Барко будет играть, на кого пасовать- на Колю? Не верю. Возможно ошибаюсь, но не верю...
cska1948
cska1948
вчера в 11:10
Чтобы не было ошибки, брать надо обоих.
derrik2000
derrik2000
вчера в 10:50
Распродажа началась!!!))))
По моему мнению, никто из них не нужен.
shlomo
shlomo
вчера в 10:31
О как... главное чтобы в игру вписывался
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