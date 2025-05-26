«Спартаку» предложили подписать форварда «Ростова»

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вчера, 10:28

«Спартаку» предложили рассмотреть возможность приобретения форварда «Ростова» .

Однако, по данным источника, «красно-белые» рассматривают покупку другого нападающего из южного клуба — . Этот игрок больше соответствует представлениям главного тренера Деяна Станковича и спортивного директора Франсиса Кахигао.

Основными преимуществами Комличенко считаются его ментальные качества и наличие российского паспорта.