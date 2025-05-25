Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Топ-клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Ростова»

вчера, 22:52

По данным инсайдера Ивана Карпова, московские клубы проявляют интерес к 22-летнему хавбеку «Ростова» Ивану Комарову, чей трансфер оценивается в 4-5 млн евро.

В «Спартаке» ценят универсальность Комарова, который способен играть как в центре, так и на флангах. В ЦСКА полагают, что игрок идеально впишется в ромб в стратегии тренера Марко Николича. Если «Динамо» возглавит Валерий Карпин, который знаком с сильными сторонами футболиста, есть высокая вероятность, что Иван присоединится к «бело-голубым». «Локомотив» также внимательно следит за развитием событий и ожидает решения по бюджету, чтобы попытаться вернуть своего бывшего воспитанника.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиТикнизян близок к переходу в «Црвену Звезду»
Вчера, 22:00
Семак прокомментировал будущее Вендела
Вчера, 17:44
СлухиЛондонский «Арсенал» хотел арендовать Бителло у «Динамо»
Вчера, 16:29
Слухи«Лидс» хочет приобрести Сперцяна
Вчера, 11:52
Сперцян: «Я хочу поиграть в Европе»
24 мая
Представители Тикнизяна провели переговоры с клубом Ла Лиги
24 мая
Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:01
Надеюсь, ЛОКО вернёт воспитанника.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:49
Если Карпин придёт в Динамо, то вероятнее всего список ростовских игроков одним Комаровым не ограничится. Осипенко с Голенковым, да и Щетинин могут последовать за своим бывшим наставником. Следовательно в Динамо будет снова серьёзная чистка состава, а ростовчан серьёзно обескровят богатенькие московские клубы.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:55
Сначала отдаём своих, а потом пытаемся вернуть. Не даром говорят - что имеем не храним, а потерявши плачем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 