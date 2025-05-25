Топ-клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Ростова»

По данным инсайдера Ивана Карпова, московские клубы проявляют интерес к 22-летнему хавбеку «Ростова» Ивану Комарову, чей трансфер оценивается в 4-5 млн евро.
В «Спартаке» ценят универсальность Комарова, который способен играть как в центре, так и на флангах. В ЦСКА полагают, что игрок идеально впишется в ромб в стратегии тренера Марко Николича. Если «Динамо» возглавит Валерий Карпин, который знаком с сильными сторонами футболиста, есть высокая вероятность, что Иван присоединится к «бело-голубым». «Локомотив» также внимательно следит за развитием событий и ожидает решения по бюджету, чтобы попытаться вернуть своего бывшего воспитанника.
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