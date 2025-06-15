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Во время матча Второй лиги во Владивостоке погасла мачта освещения

вчера, 14:58
Динамо-ВладивостокЛоготип футбольный клуб Динамо-Владивосток1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо-2 (Москва)Динамо-2Матч завершен

Во время матча заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги между командами «Динамо-Владивосток» — «Динамо-2» (Москва) возникли проблемы с освещением.

На 67-й минуте погасла мачта освещения. После этого хозяева поля провели замену, а игра была приостановлена.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:26
"дело тёмное", короче
catal
catal
вчера в 17:08
Главное стадион не ушел на дно.
баск
баск
вчера в 16:20
Очень тяжёлый выезд для нас получился, тем более, что в первом круге,
дома в Новогорске, мы крупно проиграли 1:4.
А сегодняшний матч получился противостоянием за последнюю, 4-ю путёвку
в дивизион "золото" зона А..

Сразу после включения света положение Динамо-2 ещё более осложнилось-
получил второй горчичник и удалился защитник Головачёв.
Соответственно, мы почти полчаса в меньшинстве.

Положение спас Мирошниченко, выманив кипера хозяев к левой боковой
линии штрафной и исполнив оттуда радиоуправляемый кросс на дальнюю
штангу, который замкнул Балахонов.
Вскоре хозяевам удалось таки забить, но ничья нас устраивала.

Таким образом, Динамо-2 за последний календарный год дважды повышалось
в классе, пройдя во втордиве 2 уровня- из зоны "Б" в дивизион "золото"
зоны "А".
Отсюда можно и за пердив побороться, если задачу такую поставить..)
jy6uqns5jk5k
jy6uqns5jk5k
вчера в 15:16
Обычное дело, даже на новость не тянет.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:12
В футболе всякое бывает
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:05
"На 67-й минуте погас один из прожекторов." - И весь стадион начал скандировать - "Электрик... ; электрик... в общем электрика на мыло...)))
drug01
drug01
вчера в 15:04
Футбол играют в любое время!
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