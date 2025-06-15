Во время матча Второй лиги во Владивостоке погасла мачта освещения

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вчера, 14:58

Во время матча заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги между командами «Динамо-Владивосток» — «Динамо-2» (Москва) возникли проблемы с освещением.

На 67-й минуте погасла мачта освещения. После этого хозяева поля провели замену, а игра была приостановлена.