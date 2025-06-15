Во время матча Второй лиги во Владивостоке погасла мачта освещения

Во время матча заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги между командами «Динамо-Владивосток» — «Динамо-2» (Москва) возникли проблемы с освещением.
На 67-й минуте погасла мачта освещения. После этого хозяева поля провели замену, а игра была приостановлена.
дома в Новогорске, мы крупно проиграли 1:4.
А сегодняшний матч получился противостоянием за последнюю, 4-ю путёвку
в дивизион "золото" зона А..
Сразу после включения света положение Динамо-2 ещё более осложнилось-
получил второй горчичник и удалился защитник Головачёв.
Соответственно, мы почти полчаса в меньшинстве.
Положение спас Мирошниченко, выманив кипера хозяев к левой боковой
линии штрафной и исполнив оттуда радиоуправляемый кросс на дальнюю
штангу, который замкнул Балахонов.
Вскоре хозяевам удалось таки забить, но ничья нас устраивала.
Таким образом, Динамо-2 за последний календарный год дважды повышалось
в классе, пройдя во втордиве 2 уровня- из зоны "Б" в дивизион "золото"
зоны "А".
Отсюда можно и за пердив побороться, если задачу такую поставить..)
дома в Новогорске, мы крупно проиграли 1:4.
А сегодняшний матч получился противостоянием за последнюю, 4-ю путёвку
в дивизион "золото" зона А..
Сразу после включения света положение Динамо-2 ещё более осложнилось-
получил второй горчичник и удалился защитник Головачёв.
Соответственно, мы почти полчаса в меньшинстве.
Положение спас Мирошниченко, выманив кипера хозяев к левой боковой
линии штрафной и исполнив оттуда радиоуправляемый кросс на дальнюю
штангу, который замкнул Балахонов.
Вскоре хозяевам удалось таки забить, но ничья нас устраивала.
Таким образом, Динамо-2 за последний календарный год дважды повышалось
в классе, пройдя во втордиве 2 уровня- из зоны "Б" в дивизион "золото"
зоны "А".
Отсюда можно и за пердив побороться, если задачу такую поставить..)