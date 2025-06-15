«Челябинск» вышел в Первую лигу благодаря поражению в последнем туре

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вчера, 10:58

«Челябинск» смог выйти в Первую лигу благодаря поражению в последнем туре с «Машуком-КМВ».

Южноуральская команда выиграла осеннюю часть чемпионата и гарантировала себе попадание в стыковые матчи за выход во второй по силе дивизион. Чтобы подняться в классе напрямую, нужно было попадать в первую тройку весной. За тур до конца «Челябинск» шёл третьим, и в случае ничьей с клубом из Пятигорска набрал бы 27 очков, пропустив вперёд «Ленинградец».

При этом «Машук-КМВ» процедуру лицензирования в Первую лигу не прошёл. По этой причине стыков между «Челябинском» и «Машуком» не будет, приоритет отдадут лицензированной команде. В связи с этим у «Челябинска» была задача либо победить и занять третью строчку, либо проиграть, чтобы в итоге третьим оказался «Машук». В результате челябинцы уступили 1:2 и стали шестыми, а «Машук» — третьим.