 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

«Челябинск» вышел в Первую лигу благодаря поражению в последнем туре

вчера, 10:58
ЧелябинскЛоготип футбольный клуб Челябинск1 : 2Логотип футбольный клуб Машук-КМВ (Пятигорск)Машук-КМВМатч завершен

«Челябинск» смог выйти в Первую лигу благодаря поражению в последнем туре с «Машуком-КМВ».

Южноуральская команда выиграла осеннюю часть чемпионата и гарантировала себе попадание в стыковые матчи за выход во второй по силе дивизион. Чтобы подняться в классе напрямую, нужно было попадать в первую тройку весной. За тур до конца «Челябинск» шёл третьим, и в случае ничьей с клубом из Пятигорска набрал бы 27 очков, пропустив вперёд «Ленинградец».

При этом «Машук-КМВ» процедуру лицензирования в Первую лигу не прошёл. По этой причине стыков между «Челябинском» и «Машуком» не будет, приоритет отдадут лицензированной команде. В связи с этим у «Челябинска» была задача либо победить и занять третью строчку, либо проиграть, чтобы в итоге третьим оказался «Машук». В результате челябинцы уступили 1:2 и стали шестыми, а «Машук» — третьим.

Подписывайся в ВК
Все новости
Матч за Суперкубок России сыграют в Казани
14 июня
Личка отказался возглавить ЦСКА
12 июня
Появилось фото Карпина с футболкой «Динамо»
12 июня
«Оренбург» сменил эмблему
12 июня Фото
«Форте» из Таганрога может прекратить своё существование
11 июня
Официально«Черноморец» прошёл лицензирование для участия в Первой лиге
11 июня
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:14
А на свете множество чудес!..
577cdj4a52nj
577cdj4a52nj
вчера в 15:08
Теперь бы щёлкнуть им по носу... Руки оторвать надо тем кто придумал такую формулу чемпионата.
6j5f6c29a92j
6j5f6c29a92j
вчера в 13:38
Главное что у нас нет договорных матчей, у нас нет даже коррупции!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 13:30
Аксинья!
Не забывай:
"Закуска градус понижает"!))
протон
протон
вчера в 13:29
Ну превратил Челябинск последние десять минут последнего матча в фарс, и что? Просто воспользовались дыркой в регламенте. А если бы этой дырки не было, в фарс бы превратились вообще все матчи последних 4-5 туров осеннего Золота. Идеального регламента не существует, так что нам либо придется раз лет в пять наблюдать вот такие Челябинск-Машук, либо вообще Золото (а вместе с ним, по-"хорошему", и всю вторую лигу) переводить на "осень-весна". Что лучше? Лично я из двух зол выбираю первое.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:35
Побегу в магазин за бутылкой, а иначе в этом хитросплетении с местами и лицензиями ну никак не разберусь))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:31
А если бы соперники не забили, пришлось бы бить по своим воротам...
a3g6w758s9ax
a3g6w758s9ax
вчера в 11:36
Челябинску несказанно повезло.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:23
Чистая Арифметика выводит команды туда куда надо!
A.S.A
A.S.A ответ агентСмит (раскрыть)
вчера в 11:17
Я с Вами👍
rpp3u2v77twx
rpp3u2v77twx
вчера в 11:04
Регламент надо доработать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 