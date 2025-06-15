«Волгарь» предложил провести стыки с «Челябинском» за выход в Первую лигу

«Волгарь» сделал заявление по ситуации, сложившейся по итогам завершения сезона в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги.

Ранее появилась информация, что прямую путёвку в Первую лигу получил занявший 6-е место «Челябинск».

Согласно опубликованной на сайте ФНЛ таблице, третье место заняла команда «Машук», которая, на основании регламента соревнований, в стыковых матчах должна сыграть с командой «Челябинск».

Однако, на основании п.3.16 вышеуказанного регламента, «Машук» не может принять участия в этих матчах, так как не имеет лицензии РФС II.

Из этого можно сделать вывод, что стыковые матчи проводиться не будут. К сожалению, до настоящего момента ФНЛ не сделала никаких официальных заявлений на этот счёт, что вызывает ненужный ажиотаж в СМИ и среди участников соревнований. В частности, одним из вариантов является версия перехода футбольного клуба «Челябинск» в Первый дивизион.

Если это действительно так, то мы категорически не согласны с такой постановкой вопроса.

Ни в одном пункте регламента не говорится о том, что если один из участников стыковых матчей не может принять в них участие, то второй участник объявляется победителем!

Не умаляя достижений ФК «Челябинск» на первом этапе соревнований, но итоговые результаты первенства сезона 2024-2025 г.г. определяются по турнирной таблице именно второго этапа соревнований. Считаем, что переход в Первую лигу команды, занявшей 6-е место на втором этапе соревнований, без участия её в стыковых матчах, противоречит спортивному принципу и здравому смыслу.

На основании вышеизложенного, учитывая существенные пробелы в положениях регламента соревнований, считаем компромиссным и справедливым решением проведение стыковых матчей между командами «Волгарь» и «Челябинск».