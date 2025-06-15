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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

«Волгарь» предложил провести стыки с «Челябинском» за выход в Первую лигу

вчера, 13:47

«Волгарь» сделал заявление по ситуации, сложившейся по итогам завершения сезона в группе «Золото» дивизиона «А» Второй лиги.

Ранее появилась информация, что прямую путёвку в Первую лигу получил занявший 6-е место «Челябинск».

Согласно опубликованной на сайте ФНЛ таблице, третье место заняла команда «Машук», которая, на основании регламента соревнований, в стыковых матчах должна сыграть с командой «Челябинск».

Однако, на основании п.3.16 вышеуказанного регламента, «Машук» не может принять участия в этих матчах, так как не имеет лицензии РФС II.

Из этого можно сделать вывод, что стыковые матчи проводиться не будут. К сожалению, до настоящего момента ФНЛ не сделала никаких официальных заявлений на этот счёт, что вызывает ненужный ажиотаж в СМИ и среди участников соревнований. В частности, одним из вариантов является версия перехода футбольного клуба «Челябинск» в Первый дивизион.

Если это действительно так, то мы категорически не согласны с такой постановкой вопроса.

Ни в одном пункте регламента не говорится о том, что если один из участников стыковых матчей не может принять в них участие, то второй участник объявляется победителем!

Не умаляя достижений ФК «Челябинск» на первом этапе соревнований, но итоговые результаты первенства сезона 2024-2025 г.г. определяются по турнирной таблице именно второго этапа соревнований. Считаем, что переход в Первую лигу команды, занявшей 6-е место на втором этапе соревнований, без участия её в стыковых матчах, противоречит спортивному принципу и здравому смыслу.

На основании вышеизложенного, учитывая существенные пробелы в положениях регламента соревнований, считаем компромиссным и справедливым решением проведение стыковых матчей между командами «Волгарь» и «Челябинск».

Руководство футбольного клуба «Волгарь» отправило соответствующие письма в РФС и ФНЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
с консенсусом будут большие проблемы !
f5guh6fg7z4q
f5guh6fg7z4q
вчера в 14:39
Предложение достойное,но похоже в РФС и ФНЛ уже все уехали в отпуск
c784zdynnzz6
c784zdynnzz6
вчера в 14:36
Как только не хитрят, а все из-за того, что многочисленное руководство РПЛ не может разработать разумный документ на все случаи.
pqez2rkz5xfr
pqez2rkz5xfr
вчера в 14:13
Ушлые ребята, но в чём то они правы
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:08
Точно... Наверное так и будет)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:01
Ответ на запрос ФК Волгарь от РФС - "Рекомендуем провести голосование."...)
Гость
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