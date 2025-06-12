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Появилось фото Карпина с футболкой «Динамо»

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stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 01:30
А что касается чемпионства, то с тем составом и бюджетом, какой был в этом чемпионате у Ростова, не то что Карпин, но и Боаш, Анчелотти, Зидан и им подобные не завоевали бы. Ростовчане и так выступили вполне прилично в этом сезоне, убрав с дороги в Кубке Локомотив и ТРИЖДЫ Спартак!
stanichnik
stanichnik ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Доброго Здоровья, Юрий!
В противостоянии двух соперничающих за позицию в ТТ команд, как правило цена победы равна шести очкам. В первом круге в Ростове была ничья 1:1. а в двадцать восьмом туре Рубин у себя дома обыграл конкурента 1:0,соответственно один приобрёл три очка, а другой потерял три очка, вот вам и математическая разница на которую вы намекаете. Но да не суть. Задача у Ростова на сезон была место не ниже первой половины ТТ и борьба за Кубок страны, и во втором по значимости турнире жёлто-синие как раз выступили гораздо успешнее казанцев, дойдя до финала. Статистику выступления этих команд в Кубке приводить наверное не имеет смысла, скажу лишь, что побед у южан больше и соперники выше рейтингом. Надеюсь и в этот раз мои приведённые аргументы вам будут понятны.
Болейте за своих. а не против чужих!
Capral
Capral
сегодня в 00:28
Сенатов.

Мне интересно общаться с людьми понимающими в футболе или как минимум любящим футбол. Но поскольку, ты спросил- я отвечу.

Ну так вот, не всё и не всегда измеряется очками или местом в таблице. У любого тренера могут быть турнирные неудачи. У Ростова очень средний состав, и только благодаря Карпину команда держалась на плаву. Я смотрю на работу Карпина глубже, смотрю, что он умеет и как строит команду. Тем более, карпинский Ростов, в отличие от Рубина, со всеми лидерами играл на равных и очень грамотно. Можно конечно вспомнить домашнее поражение от Спартака-0:3, но на мой взгляд, оно под подозрением, также, как и неудача дома с чемпионом...

У пивного недотренера, состав был дороже в СТО раз, а он даже в тройку не попал.
К тому же, я не знаю, какие задачи ставило руководство Ростова перед сезоном.
Николай 1
Николай 1
сегодня в 00:16
Сдается мне вот что:
Это есть конец начала и начало конца.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:08
Хочу задать вопрос пользователю с его комментарием в 23-57, расхвалившему работу г-на Карпина. Почему с такими замечательными характеристиками команда под его руководством отстала на 6 очков от бедолаги "Рубина" ? "Ростову" впору чемпионом надо было быть...
Capral
Capral
вчера в 23:57
А я верю в Карпина, поэтому и согласился поболеть за него. Он может грамотно сбалансировать все игровые линии. В отличие от пивного чеха, в его футболе нет игровых перекосов, имеется игровое равновесие, нет игровых ям, и что очень важно- Карпин умеет грамотно выстраивать линию обороны, с взаимозаменяемой подстраховкой. Мне всегда нравились системные тренеры, у которых присутствует игровая модель.
Единственное, что хотелось бы, чтобы футбол Карпина в Динамо был более романтичный, не такой сухой как в Ростове и не силовой.
Надеюсь, у Валеры получится. Удачи ему!!! Хочется верить- не подведет!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:24
Появилось фото Карпина 1995 года...за семь лет до сериала "Бригада"⁠⁠)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:21
на сезон
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 23:21
Как бы ни стало с его приходом "Динамо" играть хуже. Не понимаю оптимистических ожиданий многих почитателей его "таланта". Поверьте, начнётся сезон и многие убедятся, что с приходом В.Г в игре команды ничего не изменилось.
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 23:14
3.0...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:11
Могу пожелать только успеха ему
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:04
Валера верим 2.0
Шуnя771
Шуnя771 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 23:00
Согласен, но это скорее исключения из общего правила.
А Осипенко в интервью признался, что в Спартак не пошел так как уже до разговора со "Станком" (15 минут) дал согласие другой команде.
a-league
a-league ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Осипенко, например, на большую ЗП сильно не горит желанием идти ни в Зенит, ни в Спартак, а если взять того же Бердыева, то за ним ходили и на меньшую, из Рубина в Ростов
8vp4gbnedg8a
8vp4gbnedg8a
вчера в 22:54
Развалил Ростов, пришел разваливать Динамо, тренер-неудачник.
Шуnя771
Шуnя771 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 22:50
Интересно будет понаблюдать, после Динамо, много ли футболистов пойдет за В.Г, на меньшую "зарплату"?
drug01
drug01
вчера в 22:49
Ну вот ждем какой у него будет основной состав!
a-league
a-league
вчера в 22:46, ред.
Если футболисты идут за тренером, значит тренер годный. За Федотовым, Гончаренко и пр. никто из клуба в клуб не ходит.

Удачи, Георгич !
qn2ygy3emxjh
qn2ygy3emxjh
вчера в 22:17
Надеюсь Динамо это назначение пойдет на пользу
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 22:17
Удачи ему
Гость
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