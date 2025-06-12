Появилось фото Карпина с футболкой «Динамо»

Появилась фотография главного тренера сборной России Валерия Карпина с футболкой московского «Динамо». Снимок опубликовало издание «РБ Спорт» в своём Telegram-канале.
На футболке замечены фамилия специалиста и число 2028.
Появилась фотография главного тренера сборной России Валерия Карпина с футболкой московского «Динамо». Снимок опубликовало издание «РБ Спорт» в своём Telegram-канале.
На футболке замечены фамилия специалиста и число 2028.
Единственное, что хотелось бы, чтобы футбол Карпина в Динамо был более романтичный, не такой сухой как в Ростове и не силовой.
Надеюсь, у Валеры получится. Удачи ему!!! Хочется верить- не подведет!!!!!!!
Единственное, что хотелось бы, чтобы футбол Карпина в Динамо был более романтичный, не такой сухой как в Ростове и не силовой.
Надеюсь, у Валеры получится. Удачи ему!!! Хочется верить- не подведет!!!!!!!