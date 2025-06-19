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Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что никакой кампании против Карпина не было

вчера, 21:59

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал слова главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина.

Специалист считает, что на телеканале была кампания против совмещения им двух постов.

Это его мнение. Имеем право на жизнь. Конечно, не было никакой кампании. Как вы себе это представляете? У нас были разные мнения на канале: против совмещения, за совмещение. Если внимательно смотреть наш эфир и читать наш сайт, можно увидеть разные комментарии по этому поводу. Что так задело Валерия Георгиевича, я сегодня узнаю.

У нас с Валерием Георгиевичем прекрасные отношения. И у канала прекрасные отношения со сборной, с РФС и Валерием Георгиевичем. Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить.

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Все комментарии
Антон 376
Антон 376
сегодня в 13:02
Ну вообще, там Валера на более интересную тему с ним закусился, про то что матч тв уже смотрят от безысходности (трансляция сборной), а покажи её даже по первому каналу, то аудитория будет в два раза выше. На что гендир заявил, что мы помимо футбола ещо за час До и час после, ведём около футбольную трансляцию, ни кто другой так неможет😂
4ay25fpp8vk5
4ay25fpp8vk5
сегодня в 05:49
Главному тренеру сборной, для поддержания форму нужно играть с сильными соперниками. На сегодняшний день даже Оренбург сильнее 90% соперников сборной России.
3r89r6bh995x
3r89r6bh995x
сегодня в 05:39
С тренером сборной дружить надо
баск
баск
вчера в 23:20, ред.
Чёт какая-то занудная возня вокруг Карпина поднялась, пора бы с нею
завязывать и начинать играть в футбол)
Я понимаю, скучают люди, но потерпеть совсем немножко осталось)

Уже в конце месяца будет Братский кубок, а ещё раньше, уже через неделю,
26 и 27 числа- ЦСКА, Динамо, 2Drots и Амкал разыграют Кубок медиа-про,
да и официальный сезон не за горами..)

Но вообще, 25 год прям чернушным каким-то для российского профессионального футбола получается.

То Химки дохлые; то Алания при смерти; небесную лигу пополнил клуб Форте;
то скандал в Новороссийске; то позорный регламент межлиговых переходников; то Торпедо влипло, едва успев подняться в РПЛ; то Локомотив на ровном месте встрял..

Чем ещё нас жизнь грустно повеселит, интересно, в этом знаменательном году?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:07
Сегодня -
"Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить."
Завтра -
"Расстались близкие друзья,
И им помочь ничем нельзя,
И помешать никак нельзя –
Расстались близкие друзья..." )
Vilar
Vilar
вчера в 22:34
Тащин - тащится от прекрасных отношений с Валериев Георгиевичем.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:18
У нас с Валерием Георгиевичем прекрасные отношения.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1410363/tashchin-aleksandr-rossiya 19.06.2025
А Валера знает об этом?)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:07
Карпин, не льсти себе... Заголовков типа "Травля талантливого тренера" не будет. А тебя, рано или поздно, уволят и скоро забудут.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:06
Почему людям не живётся спокойно? С жиру бесятся что ли?
Гость
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