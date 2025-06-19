Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что никакой кампании против Карпина не было

Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировал слова главного тренера сборной России и московского «Динамо» .

Специалист считает, что на телеканале была кампания против совмещения им двух постов.

Это его мнение. Имеем право на жизнь. Конечно, не было никакой кампании. Как вы себе это представляете? У нас были разные мнения на канале: против совмещения, за совмещение. Если внимательно смотреть наш эфир и читать наш сайт, можно увидеть разные комментарии по этому поводу. Что так задело Валерия Георгиевича, я сегодня узнаю.