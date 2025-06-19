Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что никакой кампании против Карпина не было

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал слова главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина.
Специалист считает, что на телеканале была кампания против совмещения им двух постов.
Это его мнение. Имеем право на жизнь. Конечно, не было никакой кампании. Как вы себе это представляете? У нас были разные мнения на канале: против совмещения, за совмещение. Если внимательно смотреть наш эфир и читать наш сайт, можно увидеть разные комментарии по этому поводу. Что так задело Валерия Георгиевича, я сегодня узнаю.
У нас с Валерием Георгиевичем прекрасные отношения. И у канала прекрасные отношения со сборной, с РФС и Валерием Георгиевичем. Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить.
"Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить."
Завтра -
"Расстались близкие друзья,
И им помочь ничем нельзя,
И помешать никак нельзя –
Расстались близкие друзья..." )
"Нашу дружбу невозможно чем-нибудь испортить."
Завтра -
"Расстались близкие друзья,
И им помочь ничем нельзя,
И помешать никак нельзя –
Расстались близкие друзья..." )
завязывать и начинать играть в футбол)
Я понимаю, скучают люди, но потерпеть совсем немножко осталось)
Уже в конце месяца будет Братский кубок, а ещё раньше, уже через неделю,
26 и 27 числа- ЦСКА, Динамо, 2Drots и Амкал разыграют Кубок медиа-про,
да и официальный сезон не за горами..)
Но вообще, 25 год прям чернушным каким-то для российского профессионального футбола получается.
То Химки дохлые; то Алания при смерти; небесную лигу пополнил клуб Форте;
то скандал в Новороссийске; то позорный регламент межлиговых переходников; то Торпедо влипло, едва успев подняться в РПЛ; то Локомотив на ровном месте встрял..
Чем ещё нас жизнь грустно повеселит, интересно, в этом знаменательном году?
завязывать и начинать играть в футбол)
Я понимаю, скучают люди, но потерпеть совсем немножко осталось)
Уже в конце месяца будет Братский кубок, а ещё раньше, уже через неделю,
26 и 27 числа- ЦСКА, Динамо, 2Drots и Амкал разыграют Кубок медиа-про,
да и официальный сезон не за горами..)
Но вообще, 25 год прям чернушным каким-то для российского профессионального футбола получается.
То Химки дохлые; то Алания при смерти; небесную лигу пополнил клуб Форте;
то скандал в Новороссийске; то позорный регламент межлиговых переходников; то Торпедо влипло, едва успев подняться в РПЛ; то Локомотив на ровном месте встрял..
Чем ещё нас жизнь грустно повеселит, интересно, в этом знаменательном году?