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Перед матчем чемпионата Аргентины прошла необычная акция против пиратства

сегодня, 01:36
УраканЛоготип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)0 : 1Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)ПлатенсеМатч завершен

Необычный момент произошёл перед финальным матчем плей-офф Апертуры чемпионата Аргентины между «Ураканом» и «Платенсе».

За несколько секунд до начала игры на поле выскочил человек в капюшоне, одетый полностью в чёрное, и «украл» мяч, вызвав замешательство у зрителей.

Как оказалось, таким образом Ассоциация футбола Аргентины провела акцию против пиратства. После необычного эпизода в трансляции появился видеоролик, в котором капитаны каждой из команд призывают не заниматься пиратством. Закончился ролик посланием к зрителям:

Не позволяйте им украсть наш футбол. Следите за аргентинским футболом на официальных каналах и платформах. Не будьте соучастниками и скажите «нет» пиратству.

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Перевод с elsol.com.ar
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:03
Не всегда есть возможность посмотреть футбол легально - а посмотреть хочется...)))
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