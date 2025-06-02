Перед матчем чемпионата Аргентины прошла необычная акция против пиратства

Необычный момент произошёл перед финальным матчем плей-офф Апертуры чемпионата Аргентины между «Ураканом» и «Платенсе».
За несколько секунд до начала игры на поле выскочил человек в капюшоне, одетый полностью в чёрное, и «украл» мяч, вызвав замешательство у зрителей.
Как оказалось, таким образом Ассоциация футбола Аргентины провела акцию против пиратства. После необычного эпизода в трансляции появился видеоролик, в котором капитаны каждой из команд призывают не заниматься пиратством. Закончился ролик посланием к зрителям:
Не позволяйте им украсть наш футбол. Следите за аргентинским футболом на официальных каналах и платформах. Не будьте соучастниками и скажите «нет» пиратству.