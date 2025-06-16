В ФИФА ввели новое правило для игроков и сотрудников СМИ на Клубном ЧМ

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вчера, 16:28

По информации источника, сотрудники СМИ на Клубном чемпионате мира должны будут скрыть свои аккредитационные пропуска.

Это же касается и футболистов. В частности, игроки «Баварии», включая нападающего Харри Кейна перед интервью в смешанной зоне на стадионе TQL в Цинциннати после матча 1-го тура группового этапа с «Окленд Сити» (10:0) получили от представителей ФИФА указание снять или перевернуть свои аккредитационные пропуска. Когда футболисты попросили объяснений, им сообщили, что существуют опасения по поводу возможного неправомерного использования пропусков.

На пропусках есть QR-код, позволяющий игрокам, тренерам и другому персоналу команды проходить через охрану в ключевые зоны стадиона. Речь идёт о раздевалках, смешанных зонах и специальных ложах, выделенных для клубов.