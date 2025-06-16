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В ФИФА ввели новое правило для игроков и сотрудников СМИ на Клубном ЧМ

вчера, 16:28

По информации источника, сотрудники СМИ на Клубном чемпионате мира должны будут скрыть свои аккредитационные пропуска.

Это же касается и футболистов. В частности, игроки «Баварии», включая нападающего Харри Кейна перед интервью в смешанной зоне на стадионе TQL в Цинциннати после матча 1-го тура группового этапа с «Окленд Сити» (10:0) получили от представителей ФИФА указание снять или перевернуть свои аккредитационные пропуска. Когда футболисты попросили объяснений, им сообщили, что существуют опасения по поводу возможного неправомерного использования пропусков.

На пропусках есть QR-код, позволяющий игрокам, тренерам и другому персоналу команды проходить через охрану в ключевые зоны стадиона. Речь идёт о раздевалках, смешанных зонах и специальных ложах, выделенных для клубов.

ФИФА и официальные лица на турнире опасаются, что если код будет чётко виден во время интервью, по ТВ или в социальных сетях, его могут снять на камеру и скопировать. Это может позволить изготовить поддельные пропуска на аккредитацию и получить доступ к защищённым зонам третьим лицам.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 18:39
То есть можно скопировать пропуск Хари Кейна и выйти вместо него на поле?
Сп62
Сп62
вчера в 18:20
Будут пропускать по отпечаткам пальцев.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:43
Недалёк тот день, когда пропуска, QR-код и всё остальное заменит ДНК индивидуума.
протон
протон
вчера в 16:30
ФИФА знатно бабок потеряет на билетах, а командам призовые выплачивать придется))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:30
У них там прямо Шпионские страсти...
Гость
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