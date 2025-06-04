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Линекер получил новую работу после ухода с BBC

сегодня, 11:53

DAZN будет сотрудничать с Гари Линекером на время Клубного чемпионата мира, стартующего в середине июня в США. Стриминговая платформа будет транслировать турнир.

Бывший ведущий известной передачи Match of the Day в мае покинул BBC, где проработал 26 лет. Экс-футболист сборной Англии перенёс на DAZN свой подкаст The Rest is Football, ранее также выходивший на BBC, который будет включать в себя лицензированные видеоматериалы с матчей, а Линекер вместе с соведущими Аланом Ширером и Майкой Ричардсом также предоставят превью турнира и другой контент, сделанный на заказ.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 12:32
Очевидно чья аудитория увеличится, а чья сократится с этой перестановкой. BBC потеряли одного из самых авторитетных в Англии бывших футболистов.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:10, ред.
Добрый день. Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:56
Добрый день.

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