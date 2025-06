Линекер получил новую работу после ухода с BBC

1749027235

сегодня, 11:53

DAZN будет сотрудничать с на время Клубного чемпионата мира, стартующего в середине июня в США . Стриминговая платформа будет транслировать турнир.

Бывший ведущий известной передачи Match of the Day в мае покинул BBC, где проработал 26 лет. Экс-футболист сборной Англии перенёс на DAZN свой подкаст The Rest is Football, ранее также выходивший на BBC, который будет включать в себя лицензированные видеоматериалы с матчей, а Линекер вместе с соведущими и также предоставят превью турнира и другой контент, сделанный на заказ.