Линекер получил новую работу после ухода с BBC

DAZN будет сотрудничать с Гари Линекером на время Клубного чемпионата мира, стартующего в середине июня в США. Стриминговая платформа будет транслировать турнир.
Бывший ведущий известной передачи Match of the Day в мае покинул BBC, где проработал 26 лет. Экс-футболист сборной Англии перенёс на DAZN свой подкаст The Rest is Football, ранее также выходивший на BBC, который будет включать в себя лицензированные видеоматериалы с матчей, а Линекер вместе с соведущими Аланом Ширером и Майкой Ричардсом также предоставят превью турнира и другой контент, сделанный на заказ.
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