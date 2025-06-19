Генсек РФС о средней телеаудитории футбола в России: «4,5 млн человек»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) в рамках сессии «Спорт и ТВ: вместе к успеху» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о средней телевизионной аудитории футбола в стране.

У футбола высокие рейтинги, его смотрят, несмотря на уход западных соревнований, меньше смотрим Лигу чемпионов, там не участвуют наши. Российский футбол по рейтингам и просмотрам обгоняет лучшие матчи в рамках Лиги чемпионов, когда мы смотрели. Средняя аудитория футбола — 4,5 млн человек. Трансляцию финала Кубка России посмотрели 5 млн человек.