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Генсек РФС о средней телеаудитории футбола в России: «4,5 млн человек»

вчера, 17:11

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в рамках сессии «Спорт и ТВ: вместе к успеху» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о средней телевизионной аудитории футбола в стране.

У футбола высокие рейтинги, его смотрят, несмотря на уход западных соревнований, меньше смотрим Лигу чемпионов, там не участвуют наши. Российский футбол по рейтингам и просмотрам обгоняет лучшие матчи в рамках Лиги чемпионов, когда мы смотрели. Средняя аудитория футбола — 4,5 млн человек. Трансляцию финала Кубка России посмотрели 5 млн человек.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:12
Как они могли посчитать меня? Я ни кому об этом не говорил.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:21
Думаю, что число болельщиков, наблюдающих за трансляциями футбольных матчей в России гораздо больше озвученных 4,5 миллионов. Ведь очень много смотрят футбольные игры, транслирующиеся на платных каналах, по интернету на пиратских сайтах, пусть не совсем в хорошем качестве, а иногда и с непонятным комментированием, но зато абсолютно бесплатно.
Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:20
Получается 3,4 % от общего числа жителей.....маловато будет...
Бузову больше слушают...
fz2fff68z9hn
fz2fff68z9hn
вчера в 18:22
Всё равно хоть маленько, но приукрасили или приписали
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:01
У футбола высокие рейтинги, а что показывают на канале Матч ТВ? Как раз то, у чего рейтинг самый низкий. Почему РФС, богатая организация, не может оплатить трансляцию всех матчей РПЛ и ФНЛ? Первая лига тоже умеет играть в футбол ⚽ и у неё есть болельщики.
протон
протон
вчера в 17:46
Если не показывать по телевизору финал ЛЧ, а показывать Химки - Оренбург, то они по рейтингу обгонят финал ЛЧ
112910415
112910415
вчера в 17:37
Больной относительно жив
rydhr886pywt
rydhr886pywt
вчера в 17:31
Покуда футбол в России развивается только в Москве, то скоро и этой аудитории не будет.
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