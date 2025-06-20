30-летняя модель отреагировала на слухи об отношениях с 17-летним Ямалем

Фати Васкес, модель, которую заподозрили в романе с нападающим «Барселоны» , прокомментировала слухи об отношениях с футболистом.

Меня критикуют, и это кажется несправедливым. Во-первых, мне 29, мне еще даже не исполнилось 30. Я ничего плохого не сделала, никому не причинила вреда. Это глубоко затрагивает мою семью, и, честно говоря, я не хочу, чтобы это обострялось еще больше. Мы говорим об угрозах убийством, об оскорблениях в адрес отношений с несовершеннолетним… Это уже слишком. Когда это мужчина постарше, никто не говорит ни слова... Но когда это женщина с молодым парнем, это внезапно становится проблемой! Я просто провела несколько дней с Ламином, что и показано на фотографиях. И все. Я не собираюсь больше ничего говорить, и я не хочу раздувать это или превращать в скандал, потому что для меня это совершенно не нужно.