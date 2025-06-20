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30-летняя модель отреагировала на слухи об отношениях с 17-летним Ямалем

вчера, 11:57

Фати Васкес, модель, которую заподозрили в романе с нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем, прокомментировала слухи об отношениях с футболистом.

Меня критикуют, и это кажется несправедливым. Во-первых, мне 29, мне еще даже не исполнилось 30. Я ничего плохого не сделала, никому не причинила вреда. Это глубоко затрагивает мою семью, и, честно говоря, я не хочу, чтобы это обострялось еще больше. Мы говорим об угрозах убийством, об оскорблениях в адрес отношений с несовершеннолетним… Это уже слишком. Когда это мужчина постарше, никто не говорит ни слова... Но когда это женщина с молодым парнем, это внезапно становится проблемой! Я просто провела несколько дней с Ламином, что и показано на фотографиях. И все. Я не собираюсь больше ничего говорить, и я не хочу раздувать это или превращать в скандал, потому что для меня это совершенно не нужно.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 19:32, ред.
17-летний мальчик быстро стал подкаблучником поманившей пальчиком модели.
4ntz8e9gz8qp
4ntz8e9gz8qp
вчера в 14:24
Взрослые люди, сами разберутся.
311
311
вчера в 13:45
Ну а что, милфы сегодня в моде
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:24
Лишь бы пупок не стёрся у дамочки....
112910415
112910415
вчера в 12:21
эпизод представляется лишним ...
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:09
Молодой человек может встречаться с женщиной намного старше себя или из-за денег, или из-за положения в обществе. или из-за большого сексуального опыта партнерши.))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:05
Она ещё и хайп на этом ловит...
Capral
Capral
вчера в 12:04
В советское время, её бы привлекли к ответственности за развращение малолетних. Но у буржуинов свои законы.
Гость
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