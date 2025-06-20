Адвокат совладельца «Торпедо» сообщил о задержании своего клиента

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, прокомментировал задержание своего клиента.
Соболев задержан. Сейчас он находится в следственном изоляторе на Петровке, 38. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ.
Ранее стало известно, что против владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по той же статье, связанной с «оказанием противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования». Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупа одного из судей с целью получения выгодного решения.
Как они могли опорочить кристально чистое имя футбольного, судейского корпуса!?
Это возмутительно!
Лично мну негодует!
Требую незамедлительно отпустить машиностроителей - пусть сделают новый "Москвич", истинно народный, дешёвый (можно без гидравлики рулевого управления, как на ЗИСу) и тем самым искупят свою вину, с всенародным покаянием, перед всеми болельщиками и судейским, беспристрастным корпусом!
Как они могли опорочить кристально чистое имя футбольного, судейского корпуса!?
Это возмутительно!
Лично мну негодует!
Требую незамедлительно отпустить машиностроителей - пусть сделают новый "Москвич", истинно народный, дешёвый (можно без гидравлики рулевого управления, как на ЗИСу) и тем самым искупят свою вину, с всенародным покаянием, перед всеми болельщиками и судейским, беспристрастным корпусом!