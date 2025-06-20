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Адвокат совладельца «Торпедо» сообщил о задержании своего клиента

вчера, 09:44

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, прокомментировал задержание своего клиента.

Соболев задержан. Сейчас он находится в следственном изоляторе на Петровке, 38. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ.

Ранее стало известно, что против владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по той же статье, связанной с «оказанием противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования». Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупа одного из судей с целью получения выгодного решения.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:46
Настолько невиновен, что на всякий случай Добровинского нанял.
nubom
nubom ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 18:12
Трудно возразить… С ними может и футбол бы был как футбол …
Sergo81
Sergo81 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 17:38
А вот это очень серьёзный вопрос. Московские клубы, а точнее их академии пополняются талантливыми ребятами ….барабанная дробь …. из Питера. Представляете ? Они не видят перспектив и уезжают в локомотив в первую очередь. Обратите внимание, в Зените нет ни одного воспитанника на подходе. Проще же купить.
nubom
nubom ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:18
    Sergo81
    Sergo81 ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Вы серьёзно ? Газпром много лет дербанил рубин( Семак, бухаров, домингез, нобоа, Рондон, азмун ), Ростов весь забрали, и остальных не забывают, без них может и футбол бы был как футбол.
    Sergo81
    Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 15:38
    Это уже не попытка, это уже передача денег в составе группы лиц. Раз уже в сизо, значит всё зафиксировано. Другое дело, что вилка наказания от штрафа! до семи лет реального.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ alexamit (раскрыть)
    вчера в 12:53, ред.
    По спортивному принципу они и получаются.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 12:20
    Ну, что Торпедо на кого будем менять? Когда голосование? Думаю, на Оренбург, географию надо расширять. А если серьёзно, как-то не верится про "подкупа одного из судей"... Чтобы занять 2-е место в Пердиве, надо было поработать не с одним судьёй.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:18
    чё-то совсем уже скверно в нашем королевстве (
    alexamit
    alexamit ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    вчера в 11:51
    Вот только Урала в РПЛ и не хватает!
    nubom
    nubom ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    вчера в 11:42
    Фаина Раневская говорила: Я хожу с гордо поднятой головой, потому что по горло в г...вне. Я про это говорю...
    Capral
    Capral ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 11:37
    Полностью согласен и подтверждаю!!!!!!! Окунули меня- в незабываемое советское время...
    👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 11:36
    Нельзя жить прошлым,это давит на психику надо стараться отпустить.Кто не хотел бы,чтобы как раньше,но сейчас пока так.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 11:32
    Построят они))))
    nubom
    nubom ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:31
    В те времена Зеня был во втором десятке, а в Ленинграде болельщиков было на порядок больше. Любая бабка объяснила бы как на стадион Кирова проехать. Вся страна за свои клубы болела. А сейчас - просто никому не интересно. Кому какое дело - кто чемпион. Ближайший профессиональный клуб за 1000км.. Хрен когда его вблизи увидишь. По телевизору футбол прикрыли. Руководство РПЛ вместо того, чтобы расширяться вширь, уткнулась носом в дно – золото моют. Противно... Ездят важные, надутые - мы мол делом занимаемся, нам не до вас. А поглубже копнуть - одни торгаши в душе и карьеристы. И невдомек им, что именно они наш футбол и губят…
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 10:56
    А Добровинский тут как тут... Он уже почувствовал запах больших денег. Доказать попытку подкупа с целью получения выгодного решения достаточно сложно, слишком много нужно выполнить процессуальных действий. Ну что же, посмотрим, чем всё это закончится.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:54, ред.
    Щас от трудящихся и простых болельщиков полетят письма в РФС, с осуждением поведения сотрудников "Торпедо"!
    Как они могли опорочить кристально чистое имя футбольного, судейского корпуса!?
    Это возмутительно!
    Лично мну негодует!
    Требую незамедлительно отпустить машиностроителей - пусть сделают новый "Москвич", истинно народный, дешёвый (можно без гидравлики рулевого управления, как на ЗИСу) и тем самым искупят свою вину, с всенародным покаянием, перед всеми болельщиками и судейским, беспристрастным корпусом!
    Capral
    Capral ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 10:52
    И не говорите, истинная правда. Как же жаль...
    Да разве только киевляне или тбилисцы, а Днепр, Арарат?
    Всё потеряно...
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 10:50, ред.
    Если это окажется правдой,то снимите этот клуб .Пусть Урал заходит.Не потому,что против Торпедо что то имею,но без спонсора команду начнет трясти как Химки,а итог известен.
    nubom
    nubom ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 10:24
    ...дошло до того, что вместо Динамо Киев и Динамо Тбилиси мы смотрим на Химки и Локомотив. Если бы не Галицкий и Газпром - смотрели бы первенство Москвы...
    c6x582vt6rm7
    c6x582vt6rm7
    вчера в 10:24, ред.
    В Торпедо поди со времён Эдика Стрельцова никто не сидел, ну этого-то Соболя хоть за дело закрыли
    nubom
    nubom
    вчера в 10:10
    Я думаю настало время проголосовать...
    Capral
    Capral
    вчера в 10:10
    Вот до чего дошло. Твари!!! Мне так особенно больно за Торпедо, столько лет симпатизирую этому Клубу, а тут, какой-то проходимец окопался...
    2fskfjsqqb76
    2fskfjsqqb76
    вчера в 10:09
    Опять московский клуб, ему не место в РПЛ.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 09:55
    Снимать же Торпедо с чемпионата за это надо, нет?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:53
    И вот клубы с такими хозяевами играют в премьер-лиге...
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