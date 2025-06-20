Адвокат совладельца «Торпедо» сообщил о задержании своего клиента

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вчера, 09:44

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, прокомментировал задержание своего клиента.

Соболев задержан. Сейчас он находится в следственном изоляторе на Петровке, 38. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ .

Ранее стало известно, что против владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело по той же статье, связанной с «оказанием противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования». Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупа одного из судей с целью получения выгодного решения.