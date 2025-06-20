«Торпедо» опубликовало заявление касательно задержания владельца клуба

«Торпедо» сделало заявление относительно уголовного дела, возбужденного против его руководства.
Уважаемые болельщики, партнёры и представители СМИ!
Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться к вам в связи с последними событиями, получившими широкий резонанс в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стараемся обеспечить максимальную прозрачность в рамках текущих обстоятельств.
Нам известно о следственных действиях в отношении акционера Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчёркиваем, что расследование проводится в рамках компетенции правоохранительных органов и суда.
Напоминаем о принципе презумпции невиновности: каждый считается невиновным до решения суда, вступившего в законную силу.
Клуб внимательно следит за ходом расследования и готов сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.
Хотим заверить всех, что работа «Торпедо» продолжается в обычном режиме. Тренировочный процесс и все административные функции осуществляются в полном объёме, клуб исполняет все обязательства перед футболистами, тренерами, сотрудниками и партнёрами.
Команда и персонал полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и выполнении спортивных задач.
Дорогие болельщики!
Вы — сердце и душа нашего клуба. Просим вас сохранять спокойствие и поддерживать команду в этот непростой период. Только вместе мы преодолеем трудности, оставаясь единой чёрно-белой семьёй.
Мы ценим интерес СМИ, но просим с пониманием относиться к тому, что не можем раскрывать детали расследования или комментировать действия отдельных лиц. Будем оперативно информировать вас о всех значимых событиях через официальные каналы.
Мы уверены в будущем клуба и приложим все усилия для его развития и защиты деловой репутации.
Спасибо за вашу поддержку и доверие.
Ранее адвокат совладельца клуба подтвердил его задержание.
Если всё подтвердится, то это от этого позора не отмыться уже никогда.
Позорит ли руководство прославленное имя Торпедо?
Ну это как посмотреть.
Вроде Торпедо было выкупленно со всей историей, но это другое Торпедо не автозоводское.
Того настоящего Торпедо, которое с гордостью называли автозаводцы, нет уже давно.
Если всё подтвердится, то это от этого позора не отмыться уже никогда.
Позорит ли руководство прославленное имя Торпедо?
Ну это как посмотреть.
Вроде Торпедо было выкупленно со всей историей, но это другое Торпедо не автозоводское.
Того настоящего Торпедо, которое с гордостью называли автозаводцы, нет уже давно.