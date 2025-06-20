«Торпедо» опубликовало заявление касательно задержания владельца клуба

«Торпедо» сделало заявление относительно уголовного дела, возбужденного против его руководства.

Уважаемые болельщики, партнёры и представители СМИ !

Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться к вам в связи с последними событиями, получившими широкий резонанс в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стараемся обеспечить максимальную прозрачность в рамках текущих обстоятельств.

Нам известно о следственных действиях в отношении акционера Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчёркиваем, что расследование проводится в рамках компетенции правоохранительных органов и суда.

Напоминаем о принципе презумпции невиновности: каждый считается невиновным до решения суда, вступившего в законную силу.

Клуб внимательно следит за ходом расследования и готов сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Хотим заверить всех, что работа «Торпедо» продолжается в обычном режиме. Тренировочный процесс и все административные функции осуществляются в полном объёме, клуб исполняет все обязательства перед футболистами, тренерами, сотрудниками и партнёрами.

Команда и персонал полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и выполнении спортивных задач.

Дорогие болельщики!

Вы — сердце и душа нашего клуба. Просим вас сохранять спокойствие и поддерживать команду в этот непростой период. Только вместе мы преодолеем трудности, оставаясь единой чёрно-белой семьёй.

Мы ценим интерес СМИ , но просим с пониманием относиться к тому, что не можем раскрывать детали расследования или комментировать действия отдельных лиц. Будем оперативно информировать вас о всех значимых событиях через официальные каналы.

Мы уверены в будущем клуба и приложим все усилия для его развития и защиты деловой репутации.

Спасибо за вашу поддержку и доверие.