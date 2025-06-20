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«Торпедо» опубликовало заявление касательно задержания владельца клуба

вчера, 10:40

«Торпедо» сделало заявление относительно уголовного дела, возбужденного против его руководства.

Уважаемые болельщики, партнёры и представители СМИ!

Футбольный клуб «Торпедо Москва» считает необходимым обратиться к вам в связи с последними событиями, получившими широкий резонанс в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стараемся обеспечить максимальную прозрачность в рамках текущих обстоятельств.

Нам известно о следственных действиях в отношении акционера Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчёркиваем, что расследование проводится в рамках компетенции правоохранительных органов и суда.

Напоминаем о принципе презумпции невиновности: каждый считается невиновным до решения суда, вступившего в законную силу.

Клуб внимательно следит за ходом расследования и готов сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

Хотим заверить всех, что работа «Торпедо» продолжается в обычном режиме. Тренировочный процесс и все административные функции осуществляются в полном объёме, клуб исполняет все обязательства перед футболистами, тренерами, сотрудниками и партнёрами.

Команда и персонал полностью сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам и выполнении спортивных задач.

Дорогие болельщики!
Вы — сердце и душа нашего клуба. Просим вас сохранять спокойствие и поддерживать команду в этот непростой период. Только вместе мы преодолеем трудности, оставаясь единой чёрно-белой семьёй.

Мы ценим интерес СМИ, но просим с пониманием относиться к тому, что не можем раскрывать детали расследования или комментировать действия отдельных лиц. Будем оперативно информировать вас о всех значимых событиях через официальные каналы.

Мы уверены в будущем клуба и приложим все усилия для его развития и защиты деловой репутации.

Спасибо за вашу поддержку и доверие.

Ранее адвокат совладельца клуба подтвердил его задержание.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
То, что у хозяина Химок Садыгова финансовые и не только проблемы виноват был РФС?
А вы вкурсе, что именно РФС платил последние зарплаты игрокам, а не клуб?

И это РФС виноваты, что руководство Торпедо пошло преступным путём?

Я понимаю вашу нелюбовь к Зениту, но то, что они бразильцев покупают пачками ничего противозаконного нет.

Закон должен быть един ко всем!
Преступил закон, ответь по всей строгости и не важно кто ты.
А то все кричат, что надо бороться с договорниками, со взятками и прочей преступностью в нашем футболе, а как кто то попался, так сразу из-за личных симпатии начинают оправдывать преступников и обвинять других.
Old16
Old16
вчера в 12:33
Руки прочь от Торпедо
112910415
112910415
вчера в 12:24
мрак и ужас, короче
alexamit
alexamit
вчера в 11:46
РФСу неймётся.Сначала убрали Химки,теперь взялись за Торпедо.Лучше бы взялись за газпромовский недоклуб Зенит.Бездарное сборище бразильцев со всего света!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:38
Значит скоро великое Торпедо исчезнет с футбольного небосклона , как и не великие химки...а жаль...
e2jc5g48dyvt
e2jc5g48dyvt ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:26
Похоже торпедовцев ждёт очередная (какая уже по счёту?) реинкарнация.
Capral
Capral
вчера в 11:24
А Динамо, то что было, есть? Тоже давно нет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:22
Короче Торпедо вляполись по самые уши.
Если всё подтвердится, то это от этого позора не отмыться уже никогда.

Позорит ли руководство прославленное имя Торпедо?
Ну это как посмотреть.
Вроде Торпедо было выкупленно со всей историей, но это другое Торпедо не автозоводское.
Того настоящего Торпедо, которое с гордостью называли автозаводцы, нет уже давно.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:15
У Торпедо такой адвокат, который привык выигрывать те дела, за которые он берётся. Бригада Дубровинского разложит на атомы уголовное дело против должностных лиц клуба. Сомневаюсь, что следователи собрали безупречную доказательную базу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
"Каждый считается невиновным до решения суда, вступившего в законную силу". - Возможно сейчас решается судьба знаменитого клуба на ближайшее время. Ситуация может сложится по разному и развиваться в любом направлении...
Capral
Capral
вчера в 10:55
Желаю Торпедо отстоять своё Доброе Имя!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
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