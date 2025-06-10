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«Ноттингем» хочет добиться запрета на участие «Кристал Пэлас» в Лиге Европы

вчера, 22:15

«Ноттингем Форест» вел переписку с УЕФА по поводу возможного нарушения со стороны «Кристал Пэлас», рассчитывая получить место в Лиге Европы вместо Лиги конференций в случае отстранения лондонского клуба от еврокубков.

Если «орлы» будут исключены из турнира, они могут оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В случае допуска лондонцев к участию, «Ноттингем Форест» также сохранит право подать апелляцию.

На встрече с представителями УЕФА руководство «Кристал Пэлас» подчеркнуло, что владелец клуба Джон Текстор не влияет на повседневную деятельность команды и уже несколько месяцев пытается продать свою долю.

Ожидается, что УЕФА огласит решение по поводу допуска «Кристал Пэлас» до конца июня.

Итог может зависеть и от ситуации с «Лионом»: в декабре УЕФА уже отстранял французский клуб от еврокубков, но позже снял санкции после выполнения всех требований.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 23:08
Бизнес, ничего личного. В иной ситуации и на много большее идут ради денег. Барселона судей покупает, Месси - кубки и целые чемпионаты мира, и ничего. Говорят - нормально.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:52
Грек ведёт себя мерзко. Кристал Пэлас заслужил еврокубки.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:35
Как то это все попахивает нехорошо
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:21
По скотски ведут себя ноттингем, ведь КП заслужил играть в лиги Европе. И не важно, что у них хозяин на два клуба.
Гость
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