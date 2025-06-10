«Ноттингем» хочет добиться запрета на участие «Кристал Пэлас» в Лиге Европы

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вчера, 22:15

«Ноттингем Форест» вел переписку с УЕФА по поводу возможного нарушения со стороны «Кристал Пэлас», рассчитывая получить место в Лиге Европы вместо Лиги конференций в случае отстранения лондонского клуба от еврокубков.

Если «орлы» будут исключены из турнира, они могут оспорить решение в Спортивном арбитражном суде ( CAS ). В случае допуска лондонцев к участию, «Ноттингем Форест» также сохранит право подать апелляцию.

На встрече с представителями УЕФА руководство «Кристал Пэлас» подчеркнуло, что владелец клуба Джон Текстор не влияет на повседневную деятельность команды и уже несколько месяцев пытается продать свою долю.

Ожидается, что УЕФА огласит решение по поводу допуска «Кристал Пэлас» до конца июня.