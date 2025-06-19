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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Турция. Супер-Лига 2024/2025

В Сети всплыла якобы переписка членов дисциплинарного комитета Турции

вчера, 22:26

В Сеть просочилась якобы переписка членов Профессионального футбольного дисциплинарного комитета (PFDK) Турции из прошлого сезона в WhatsApp. Об этом рассказал журналист Тахир Кум.

В статье журналист приводит публикации с насмешками над президентом «Фенербахче» Али Кочем и главным тренером Жозе Моуриньо, а также намёком на поддержку «Галатасарая». Кроме того, упоминается переписка, в которой якобы говорится о том, что к португальскому тренеру проявили слишком много снисходительности, а также фраза: «Мы отомстим в следующем году».

Кум задал ряд вопросов президенту PFDK Джелалу Нури Демиртюрку и его коллегам о том, действительно ли были такие сообщения.

Как отметил Тахир, надёжные источники сообщили, что публикации являются реальными. Журналист добавил, что слышал о том, что у кого-то есть скриншоты этих сообщений, также они имеются у Коча.

«Фенербахче» отреагировал, сообщив на своём сайте о подаче официального заявления в Федерацию футбола Турции, добавив:

Мы считаем, что этому враждебному менталитету, который явно нарушает принцип беспристрастности и направлен на сведение счётов и месть, не место в турецком спорте.

По данным некоторых турецких СМИ, глава PFDK и некоторые члены организации могут подать в отставку.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:39
невидимая часть айсберга ...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:21
Это же турки, они все могут
протон
протон
вчера в 22:43
А как все издевались над Моуром, что он из ума совсем выжил, а что по итогу, как обычно оказался прав.
протон
протон
вчера в 22:42
Сюжет для очередного турецкого сериала
mbjc48nyqghq
mbjc48nyqghq
вчера в 22:35
Из всего пытаются сделать сенсацию.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:32
Истинное лицо турков
tfj3tndx9jez
tfj3tndx9jez
вчера в 22:28
Там где Моуриньо, всегда скандалы и сплетни
Гость
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