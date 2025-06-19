В Сети всплыла якобы переписка членов дисциплинарного комитета Турции

1750361206

вчера, 22:26

В Сеть просочилась якобы переписка членов Профессионального футбольного дисциплинарного комитета (PFDK) Турции из прошлого сезона в WhatsApp. Об этом рассказал журналист Тахир Кум.

В статье журналист приводит публикации с насмешками над президентом «Фенербахче» Али Кочем и главным тренером , а также намёком на поддержку «Галатасарая». Кроме того, упоминается переписка, в которой якобы говорится о том, что к португальскому тренеру проявили слишком много снисходительности, а также фраза: «Мы отомстим в следующем году».

Кум задал ряд вопросов президенту PFDK Джелалу Нури Демиртюрку и его коллегам о том, действительно ли были такие сообщения.

Как отметил Тахир, надёжные источники сообщили, что публикации являются реальными. Журналист добавил, что слышал о том, что у кого-то есть скриншоты этих сообщений, также они имеются у Коча.

«Фенербахче» отреагировал, сообщив на своём сайте о подаче официального заявления в Федерацию футбола Турции, добавив:

Мы считаем, что этому враждебному менталитету, который явно нарушает принцип беспристрастности и направлен на сведение счётов и месть, не место в турецком спорте.