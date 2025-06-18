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Арбитру Дэвиду Куту предъявлено обвинение

вчера, 09:56

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения дисквалифицированному арбитру Английской Премьер-лиги Дэвиду Куту за оскорбления в адрес бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

В ассоциации указали на неприемлемое поведение арбитра и использование оскорбительных выражений. Этот случай связан с видео, записанным в июле 2020 года, на котором содержатся оскорбления, касающиеся национальности немецкого тренера.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 18:34
А вот если бы судья был черный или что самое страшное израильтянин - Клопп бы уже извинялся и получил пожизненное.
протон
протон
вчера в 13:23
Вот докопались до мужика, 5 лет прошло
DXTK
DXTK
вчера в 11:30
Да понятно почему на Кута накинулись потому что Клопп тренировал Ливерпуль....а тренируй какой-нибудь Саутгемптон то никто ничего не стал бы предпренимать.......Да и оскорбления особо там и не было просто наверно назвал его......немецкой обиженой ливерной колбасой......... и нытиком, и посоветовал следить за своими игроками которые дельфинили весь тот сезон........
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:52
Ну вот, видите, а я этого не знал...
И все равно- спасибо!!!!!!!)))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:47
Не за что)...это же известная фраза...как и её исполнитель...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:44
Спасибо, Маэстро- просветили!!!!!!! Буду знать!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:43, ред.
Шоу должно продолжаться...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:42
Не знаю английского, увы...
😭😭😭😭😭😭😭😭
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:41
Конечно...show must go on )...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:40
А что- это идея!!! Но я думаю, Клопп, его заплевал бы, он всегда брызгает слюной...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:35
Зачем?)...пусть выходят один на один)...
Capral
Capral
вчера в 10:09
Клопп тоже хорош- невыдержанный человек, мог и спровоцировать. В Бундесе, неоднократно конфликтовал с судьями, часто удалялся...
Но если судья коснулся национальности Клоппа- за это надо наказывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:59
Это точно Англия, а не Эстония?...
Гость
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