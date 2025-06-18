Арбитру Дэвиду Куту предъявлено обвинение

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вчера, 09:56

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения дисквалифицированному арбитру Английской Премьер-лиги за оскорбления в адрес бывшего главного тренера «Ливерпуля» .

В ассоциации указали на неприемлемое поведение арбитра и использование оскорбительных выражений. Этот случай связан с видео, записанным в июле 2020 года, на котором содержатся оскорбления, касающиеся национальности немецкого тренера.