«Локомотив» вышел из отпуска и отправился на сборы

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вчера, 11:54

«Локомотив» объявил о выходе команды из отпуска.

20 июня футболисты собрались в Москве, где прошли углублённое медицинское обследование. Как отметил главный врач клуба Игорь Калюжный, нареканий по здоровью у игроков нет.

Также вчера стартовал первый тренировочный сбор «железнодорожников», на который отправились 28 человек:

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