«Локомотив» вышел из отпуска и отправился на сборы

«Локомотив» объявил о выходе команды из отпуска.
20 июня футболисты собрались в Москве, где прошли углублённое медицинское обследование. Как отметил главный врач клуба Игорь Калюжный, нареканий по здоровью у игроков нет.
Также вчера стартовал первый тренировочный сбор «железнодорожников», на который отправились 28 человек:
Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов;
Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артем Тимофеев, Артём Карпукас, Данила Годяев, Сергей Пиняев, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Станислав Топинка, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Арсений Гердт, Михаил Щетинин.
Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко, Артём Корнеев.
24 июня футболисты, игравшие за сборные, пройдут УМО отдельно, а затем также приступят к занятиям вместе с основной группой игроков: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Александр Сильянов, Сергей Пиняев, Антон Митрюшкин и Николай Комличенко (прошёл медосмотр ранее). Сесар Монтес продолжает успешное выступление за Мексику на Золотом Кубке КОНКАКАФ.