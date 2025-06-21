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«Локомотив» вышел из отпуска и отправился на сборы

вчера, 11:54

«Локомотив» объявил о выходе команды из отпуска.

20 июня футболисты собрались в Москве, где прошли углублённое медицинское обследование. Как отметил главный врач клуба Игорь Калюжный, нареканий по здоровью у игроков нет.

Также вчера стартовал первый тренировочный сбор «железнодорожников», на который отправились 28 человек:

Вратари: Антон Митрюшкин, Илья Лантратов, Даниил Веселов;

Защитники: Лукас Фассон, Жерзино Ньямси, Максим Ненахов, Александр Сильянов, Егор Погостнов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Егор Ведерников.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артем Тимофеев, Артём Карпукас, Данила Годяев, Сергей Пиняев, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Станислав Топинка, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Арсений Гердт, Михаил Щетинин.

Нападающие: Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко, Артём Корнеев.

24 июня футболисты, игравшие за сборные, пройдут УМО отдельно, а затем также приступят к занятиям вместе с основной группой игроков: Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Александр Сильянов, Сергей Пиняев, Антон Митрюшкин и Николай Комличенко (прошёл медосмотр ранее). Сесар Монтес продолжает успешное выступление за Мексику на Золотом Кубке КОНКАКАФ.

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Все комментарии
агент_Смит.
агент_Смит. ответ supd53658xst (раскрыть)
вчера в 12:45
Но для этого нужно хорошо подготовиться.
supd53658xst
supd53658xst
вчера в 11:58
Локо способен побороться за призовые места
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