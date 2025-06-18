«Зенит» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону

«Зенит» объявил о выходе команды из отпуска.
18 июня основной состав клуба из Санкт-Петербурга начал подготовку к новому сезону. Первая группа футболистов приступила к прохождению традиционного медицинского смотра. Денис Адамов, Евгений Латышонок, Михаил Кержаков, Давид Бязров, Сергей Волков, Дмитрий Васильев, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов и Александр Соболев посетили терапевта, офтальмолога, травматолога, стоматолога, хирурга и других специалистов, а также прошли серию тестов на беговой дорожке.
Вечером игроки соберутся на базе в Удельном парке, где пройдёт первое занятие в рамках летних тренировочных сборов.
Для второй группы футболистов медосмотр запланирован на завтра.