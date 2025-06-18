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«Зенит» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону

вчера, 18:35

«Зенит» объявил о выходе команды из отпуска.

18 июня основной состав клуба из Санкт-Петербурга начал подготовку к новому сезону. Первая группа футболистов приступила к прохождению традиционного медицинского смотра. Денис Адамов, Евгений Латышонок, Михаил Кержаков, Давид Бязров, Сергей Волков, Дмитрий Васильев, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин, Ярослав Михайлов и Александр Соболев посетили терапевта, офтальмолога, травматолога, стоматолога, хирурга и других специалистов, а также прошли серию тестов на беговой дорожке.

Вечером игроки соберутся на базе в Удельном парке, где пройдёт первое занятие в рамках летних тренировочных сборов.

Для второй группы футболистов медосмотр запланирован на завтра.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:29
Как то даже смотря со стороны кажется , что отпуск у парней пролетел мгновенно...)
3bjxvqpv9qx6
3bjxvqpv9qx6
вчера в 20:23
Зениту удачи в новом сезоне и опять стать чемпионом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:58
Как бы дублеры первые вышли из отпуска...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:42
Васильев ведь ушёл, вроде бы...
Гость
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