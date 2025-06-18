Марадишвили присоединился к «Крыльям Советов» на сборах

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вчера, 16:41

Полузащитник «Локомотива» прибыл на первый сбор самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает источник, игрок находится на просмотре. Вчера он провёл первую тренировку с командой. Также отмечается, что в составе «Крыльев» на данный момент тренируются всего 9 футболистов основного состава. К занятиям привлечены игроки дубля.

В прошедшем сезоне игрок был в аренде у «Пари НН», но сыграл всего 2 матча, так как получил серьёзную травму.