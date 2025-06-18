 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Марадишвили присоединился к «Крыльям Советов» на сборах

вчера, 16:41

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили прибыл на первый сбор самарских «Крыльев Советов».

Как сообщает источник, игрок находится на просмотре. Вчера он провёл первую тренировку с командой. Также отмечается, что в составе «Крыльев» на данный момент тренируются всего 9 футболистов основного состава. К занятиям привлечены игроки дубля.

В прошедшем сезоне игрок был в аренде у «Пари НН», но сыграл всего 2 матча, так как получил серьёзную травму.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Оренбург» объявил, с кем сыграет товарищеские матчи
Вчера, 16:37
Официально«Балтика» сыграет с «Зенитом-2» в первом контрольном матче
Вчера, 13:55
Врач «Акрона» считает, что физическая форма Дзюбы даст фору многим
16 июня
Официально«Ростов» сообщил, когда выйдет из отпуска
05 июня
ОфициальноВ ЦСКА рассказали о планах на межсезонье
05 июня
Стало известно, где проведёт летние сборы махачкалинское «Динамо»
01 июня
 
Все комментарии
65ur847gzs3z
65ur847gzs3z
вчера в 17:56
Костя способен помочь Крыльям в следующем сезоне
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:36, ред.
Ну, всё, однако кому то надо садиться за мемуары.
"ИСПОВЕДЬ КЛОНОВОДА".
Будет бестселлер!!!

P.S. Главное, что бы не использовали как пособие для дальнейшего распространения "армии клонов".
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:08
Когда я своими профилями перебивал лайками комментарии Барс-ф, а потом Славнова с примкнувшим к нему Манго, я на один лайк тратил в среднем 5-7 секунд. 🤔
Я в одном окне браузера открывал комментарий, который лайкал, а в другом окне стартовую страницу Соккера, в котором просто менял аккаунты, уже сохранённые в браузере. Менял логин, пароль проставлялся автоматически и нажимал "зайти на сайт". Затем в первом окне ставил лайк - мне не нужно было искать новость, потом искать в ней комментарий - а это очень много времени - судя по тому, что они вдвоём за мной не успевали, они как раз всё это проделывали 😁

Так вот, даже эти 5-7 секунд на один профиль, вкупе с тем, что нужно было сотню, а то и больше лайков проставить, чтобы у них пропало желание за мной гнаться, меня реально утомляли. Мне казалось, что я трачу ужасно много времени на эту, по большому счёту, детскую глупость. И если бы не вынужденное безделье за компьютером - ни за что бы не согласился такое повторять.

Перенося это на то, что нужно заходить на профиль, искать матч и делать ставку, что потребует куда больше времени, чем "мои" 5-7 секунд, я в ужасе прихожу от того, что это кто-то каждый день проделывает.
Нет осуждения таким действиям, каждый делает что хочет, но просто когда представляю сколько времени можно было почитать на Соккере что-то интересное, или просто пообщаться с интересными пользователями, а оно всё уходит на ставки, толку от которых чуть больше, чем ничего...

Хотя. Всё познаётся в сравнении.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 