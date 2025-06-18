Марадишвили присоединился к «Крыльям Советов» на сборах

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили прибыл на первый сбор самарских «Крыльев Советов».
Как сообщает источник, игрок находится на просмотре. Вчера он провёл первую тренировку с командой. Также отмечается, что в составе «Крыльев» на данный момент тренируются всего 9 футболистов основного состава. К занятиям привлечены игроки дубля.
В прошедшем сезоне игрок был в аренде у «Пари НН», но сыграл всего 2 матча, так как получил серьёзную травму.
"ИСПОВЕДЬ КЛОНОВОДА".
Будет бестселлер!!!
P.S. Главное, что бы не использовали как пособие для дальнейшего распространения "армии клонов".
"ИСПОВЕДЬ КЛОНОВОДА".
Будет бестселлер!!!
P.S. Главное, что бы не использовали как пособие для дальнейшего распространения "армии клонов".
Я в одном окне браузера открывал комментарий, который лайкал, а в другом окне стартовую страницу Соккера, в котором просто менял аккаунты, уже сохранённые в браузере. Менял логин, пароль проставлялся автоматически и нажимал "зайти на сайт". Затем в первом окне ставил лайк - мне не нужно было искать новость, потом искать в ней комментарий - а это очень много времени - судя по тому, что они вдвоём за мной не успевали, они как раз всё это проделывали 😁
Так вот, даже эти 5-7 секунд на один профиль, вкупе с тем, что нужно было сотню, а то и больше лайков проставить, чтобы у них пропало желание за мной гнаться, меня реально утомляли. Мне казалось, что я трачу ужасно много времени на эту, по большому счёту, детскую глупость. И если бы не вынужденное безделье за компьютером - ни за что бы не согласился такое повторять.
Перенося это на то, что нужно заходить на профиль, искать матч и делать ставку, что потребует куда больше времени, чем "мои" 5-7 секунд, я в ужасе прихожу от того, что это кто-то каждый день проделывает.
Нет осуждения таким действиям, каждый делает что хочет, но просто когда представляю сколько времени можно было почитать на Соккере что-то интересное, или просто пообщаться с интересными пользователями, а оно всё уходит на ставки, толку от которых чуть больше, чем ничего...
Хотя. Всё познаётся в сравнении.
Я в одном окне браузера открывал комментарий, который лайкал, а в другом окне стартовую страницу Соккера, в котором просто менял аккаунты, уже сохранённые в браузере. Менял логин, пароль проставлялся автоматически и нажимал "зайти на сайт". Затем в первом окне ставил лайк - мне не нужно было искать новость, потом искать в ней комментарий - а это очень много времени - судя по тому, что они вдвоём за мной не успевали, они как раз всё это проделывали 😁
Так вот, даже эти 5-7 секунд на один профиль, вкупе с тем, что нужно было сотню, а то и больше лайков проставить, чтобы у них пропало желание за мной гнаться, меня реально утомляли. Мне казалось, что я трачу ужасно много времени на эту, по большому счёту, детскую глупость. И если бы не вынужденное безделье за компьютером - ни за что бы не согласился такое повторять.
Перенося это на то, что нужно заходить на профиль, искать матч и делать ставку, что потребует куда больше времени, чем "мои" 5-7 секунд, я в ужасе прихожу от того, что это кто-то каждый день проделывает.
Нет осуждения таким действиям, каждый делает что хочет, но просто когда представляю сколько времени можно было почитать на Соккере что-то интересное, или просто пообщаться с интересными пользователями, а оно всё уходит на ставки, толку от которых чуть больше, чем ничего...
Хотя. Всё познаётся в сравнении.